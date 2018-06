Liberan al director de escuela "Mission" de Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

El director de la escuela de educación básica “Mission”, de Calexico, Oscar Olivarría Hallal, fue liberado por las autoridades estatales luego de que determinaron que la sustancia que supuestamente le encontraron agentes municipales no era metanfetamina.







El educador, de 39 años de edad, fue detenido el pasado viernes por agentes de la Policía Municipal en la calle C y la avenida Obregón, en la colonia Segunda Sección, por no respetar un alto de disco.







Agentes municipales presuntamente encontraron un paquete con una sustancia similar a la metanfetamina dentro de su vehículo, un Mini Cooper, modelo 2012, con placas de California.







Por ello lo turnaron a la Unidad de Combate al Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se encarga de este tipo de casos desde 2012.







Cuando los peritajes arrojaron que la sustancia no era metanfetamina, Olivarría Hallal fue liberado el mismo viernes poco antes de la medianoche, informó un vocero de la dependencia estatal.







Se consultó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para un comentario o posicionamiento sobre la liberación del residente estadounidense, sin embargo declinaron de hablar al respecto.