'Sin duda que vamos a ganar': Juana Cuevas

(GH)

En entrevista, la esposa del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reiteró que ganarán la elección, ya que cada día se suma más gente al proyecto.



Juana, se te ha visto muy activa en toda la contienda electoral, ¿cuál es el balance de la campaña?

Juana Cuevas (JC): La campaña ha sido muy intensa para toda la familia, especialmente para José Antonio, que lo ha hecho de maravilla. Jamás me imaginé estar en esta posición; pero, sin lugar a duda, es la mejor experiencia de mi vida. Creo que estamos en un muy buen momento de la campaña. Pepe le está echando muchísimas ganas y va a cerrar con todo para ganar el primero de Julio.



¿Cuál consideras que es el compromiso más relevante de José Antonio Meade?

JC: Creo que cada uno de los compromisos de José Antonio son importantísimos. Su cumplimiento va a mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. Sus compromisos son realistas y estoy convencida de que va a cumplir cada uno de ellos. En mi opinión los más relevantes son los que ponen en el centro a la familia, a las mujeres y las personas vulnerables y con discapacidad.



Juana, dices que José Antonio le dará prioridad a las mujeres. ¿Qué va a hacer por las mujeres de México?

JC: José Antonio tiene varias propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas. Cuando sea presidente se ampliará la red de guarderías del IMSS, ISSSTE y de la Sedesol, con horarios ampliados, alimentación y educación preescolar para que las mujeres puedan realizar sus actividades con tranquilidad. Además, entregará un apoyo de mil doscientos pesos mensuales a las mujeres que son jefas de familia y que sacan adelante a sus hijos por sí solas.



En estos últimos días hemos visto a niños separados de sus padres en la frontera norte de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión?

JC: Como a todos los mexicanas y mexicanos y como madre de familia las imágenes de los centros de detención me llenan de emociones y tristeza. No puedo creer que en pleno siglo XXI estemos viviendo esto. Los derechos de la infancia deben estar por encima de cualquier política migratoria. José Antonio y yo estamos con las familias de los migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos.



¿Van a ganar?

JC: Claro que vamos a ganar. No tengo la menor duda de que José Antonio es por mucho el mejor candidato. He tenido la suerte de acompañarlo en toda su carrera y estoy convencida de que es un hombre honesto inteligente y preparado para enfrentar los retos que tenemos.



Cada día vemos como se le va sumando más gente que cree en su proyecto. La gente quiere a alguien que tenga propuestas claras y la experiencia para poder llevarlas a cabo y José Antonio es el único que cumple con esto. Cuando la gente vaya a votar razonará su voto y elegirá a José Antonio.



Finalmente en tiempos futboleros, ¿Cómo ve la selección?

JC: Estoy convencida que México hará un papel histórico. Vamos hasta el final y seremos la gran sorpresa del mundial.