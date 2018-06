Un sábado muy padre con Rheem Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la finalidad de que los empleados padres de familia pasarán un momento agradable entre amigos y colegas, rodeados de buen ambiente y con atracciones a la puerta, la empresa Rheem Mexicali localizada en calzada Robledo Industrial, ofreció dentro de las instalaciones del boliche “Bol Bol” una fiesta en honor al día del padre.Entre risas y el sonido de las chuzas, los padres Rheem convivieron disfrutando de un sábado sin igual pues la oferta para divertirse era amplia, desde jugar boliche, tener una partida de billar, saber quien es el más fuerte en un concurso de vencidas, reírse a carcajadas con el comediante que Bol Bol regaló a los papás, hasta escuchar música en vivo la cual se dejaba sonar por todo el establecimiento ambientando ese momento tan especial.Alrededor de 600 empleados son los que conforman la familia Rheem Mexicali, empresa la cual se ha caracterizado por ser un lugar donde habita el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo de manera constante con resultados óptimos.“Anteriormente el día del padre lo organizábamos en otros lugares, pero este año era especial, precisamente porque la gente ha demostrado su compromiso, se ha puesto la camiseta para darle a todos nuestros clientes lo que ellos esperan de nosotros, un producto de calidad en tiempo”, comentó Mauricio Castelazo Gamboa, superintendente de recursos humanos de Rheem Mexicali.Cabe mencionar que respetado por su confiabilidad, Rheem es un líder de la industria para soluciones totales de calefacción, refrigeración y calentamiento de agua.“Nos esforzamos en ser una empresa donde nuestros empleados se sientan escuchados y consentidos, así que esto es un reconocimiento a su gran labor con nosotros, porque sin ellos la empresa simplemente no podría funcionar. Aparte de ser excelentes padres de familia, son ejemplo en el trabajo por lo que hoy queremos reconocerles y agradecerles.”, mencionó Castelazo Gamboa.El momento estelar de la noche fue cuando dio inicio el concurso de vencidas, en el que 26 personas se inscribieron y participaron en las eliminatorias que juntaron a la mayoría de los asistentes en el bar generando un ambiente de fiesta, adrenalina y camaradería al apoyar a sus compañeros.En tercer lugar, quedó Jose Luis Gamez quien después de haber vencido a 3 oponentes, cedió el segundo lugar a Daniel Perez. El primer lugar fue para Javier Aramburo quien lleva varios años invicto. Este es el primer año que se organiza de manera formal el concurso, contando con mesa especial para las vencidas y referee que diera imparcialidad al encuentro. El siguiente año se espera mayor competencia.Momentos después, la noche culminó con la rifa de regalos en donde se entregaron a los ganadores televisiones, bocinas, buffers, tablets y celulares.Por otra parte, los empleados dejaban mostrar su júbilo al estar festejando su día del padre con tantas actividades que hacer, además de mencionar su agradecimiento a la empresa por las atenciones que ha tenido con cada uno de ellos a lo largo de su tiempo trabajando para la familia Rheem.“El evento pues está bien porque a como está ahorita el clima, está muy agradable estar en un lugar confortable con refrigeración. La empresa me ha dado varias oportunidades, he aprendido mucho”, comentó Pedro Acuña quien lleva 5 años laborando para la empresa dentro de los cuales lleva año y medio como guardia interno.“Me siento bien a gusto en la empresa, tiene todo lo que uno ocupa, los eventos son muy buenos como el día del padre, el día de la madre. Todos los eventos son geniales porque nos los dedican al 100%”, comentó José Lugo, empleado materialista que lleva trabajando para la empresa 3 años.“Tengo 11 años en la empresa y el ambiente es agradable, uno debe aplicarse a las reglas del trabajo y así sacar las cosas” agregó José Antonio Quiroz quien comenta estar agradecido por las oportunidades en Rheem.“Estas palabras son de agradecimiento hacia las personas que se tomaron el tiempo y dedicación en lograr un evento fuera de lo que estamos acostumbrados, el ambiente y el lugar donde se nos reconoce el esfuerzo de nuestro trabajo, el cual nos enorgullece pertenecer a esta empresa donde somos parte importante para ustedes.” Comentó Luis Alvarado quien lleva 15 años laborando y creciendo.“Se me ha hecho extraordinario pues es una muy buena oportunidad para convivir con los compañeros, poder estar aquí celebrando todos el día del padre con la variedad de opciones para divertirse.Respecto a la empresa, Rheem me ha tratado muy bien, es una empresa que responde a una línea muy demandante y en años recientes el ambiente laboral ha cambiado mucho en Rheem Mexicali gracias a la nueva administración” señaló Isidro López Ávalos, quien en sus ya casi 16 años laborando para Rheem Mexicali comentó iniciar con ellos como ingeniero de proyectos y ahora como gerente de mantenimiento.