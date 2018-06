Falta de revalidar placas 30% de automóviles de 2009 y autos nuevos

MEXICALI, Baja California(GH)

En lo que va del presente periodo para regularizar los vehículos en Baja California, se han realizado 457 mil 006 trámites, una cifra que representa 14 mil 880 más que los del periodo del año anterior. Nolberto González Grajeda precisó que el 30% de los dueños de autos 2009 y más reciente, no ha realizado el trámite de revalidación de tarjeta de circulación en tiempo.



El próximo 4 de julio termina el periodo para regularizar en tiempo y forma los vehículos modelo 2008 y anteriores. Los modelos más recientes que actualmente no hayan hecho su trámite de revalidación se encuentran circulando de manera irregular.



En esa fecha vence el plazo para tramitar las tarjetas de circulación de las unidades 2008 y anteriores como el decreto que condona los derechos extemporáneos, tanto en placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir.



El director de Ingresos precisó que se están preparando para atender a la mayor cantidad posible de gente.

Recordó que el portal de Internet está habilitado las 24 horas y a través de él puede solicitar información, aprovechar el decreto y realizar el pago.



“Después de pagar por Internet tienen diez días naturales para recoger la tarjeta de circulación sin tantas filas y horas de espera, es importante no dejar este trámite para el último”, compartió. Quien utilice este método debe indicar qué día acudirá, llevar los requisitos como la licencia de conducir, el sello de no adeudo municipal, copia de la verificación vehicular y del seguro de responsabilidad civil.



“Si en los últimos días el flujo de ciudadanos aumenta el horario se podría extender para atender hasta el último, a veces se nos duplica en los últimos tres días, podemos hacer en un día normal 7 mil trámites, en esas fechas llegamos a los 15 mil”, reveló.