Llaman a cambiar leyes para atender delitos de adictos

MEXICALI, Baja California(GH)

El enfoque punitivo que existe hoy en día contra una persona que cometió un delito bajo la influencia de la droga debe cambiar a uno de salud, pues se trata de un enfermo, aseguró el titular de la Secretaría de Salud.



Esto lo señaló en el contexto del multihomicida que cometió los asesinatos, drogado. Dijo que para eso es necesario legislar con el fin de cambiar las políticas en cuanto al proceso legal del farmacodependiente.



El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, aceptó que no han atendido tanto el tema de la drogadicción como el de la salud ambiental, como se debería, pero pretenden iniciar a lidiarlo de frente.



“Traemos un programa de prevención a las adiciones donde hay que replantear cómo se ve a los jóvenes usuarios de drogas, no se pueden seguir criminalizando, el problema tiene que ser visto como enfermedad”, detalló el titular de la dependencia.



A pesar de hay que varios centros de rehabilitación y un centro de salud mental, explicó que se deben de estandarizar los sitios, desde un diagnóstico, el cual todavía no se ha planeado.



“Hay bastantes instalaciones como el Instituto de Psiquiatría y varios hospitales, con los que hemos tenido la posibilidad de responderles a los ciudadanos”, comentó el Secretario de Salud.



Dijo que cada vez habrá más personas con problemas de drogas, remitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la Secretaría de Salud, conforme se vaya cambiando el enfoque punitivo a uno de salud.



Es necesario legislar, pues en algunas dependencias de salud como el Seguro Popular no hay cobertura, sin embargo, Trejo aseguró que eso no los exime que tengan que apoyar en el tema.