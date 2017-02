Pide Congreso al Alcalde parar obra de cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Los diputados exhortaron por unanimidad al alcalde Gustavo Sánchez Vásquez para queA propuesta de la diputada Blanca Patricia López Ríos se presentó el exhorto para que en plazo de 10 días naturales el Ayuntamiento revise las licencias y permisos del proyecto, así como el cumplimiento de requisitos de ley, y se expida un informe al Poder Legislativo.El exhorto fue emanado por los diputados del PRI, PT, PBC, PES y Morena y tras 90 minutos de receso, acordaron votaron por unanimidad junto con los diputados del PRD y PAN, donde Movimiento Ciudadano se ausentó.Rigoberto Campos González quien lidera el bloqueo con maquinaria agrícola en el estacionamiento de la Plaza de los Tres Poderes, anunció que vigilarán al Alcalde para que cumpla con el exhorto.Cabe destacar que un exhorto es una recomendación legislativa que no es obligatoria para ser acatada, dicha obligatoriedad aún se encuentra en análisis en comisiones.La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz presentó un punto de acuerdo para que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid instruya al secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa Anaya, para que sancione por el uso de la fuerza pública en el desalojo de manifestantes en Palacio Municipal.El acuerdo también incluye que el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez emita sanciones contra el director de Seguridad Pública Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, por el mismo desalojo registrado el pasado 13 de febrero.Sin embargo los diputados del PAN y PRD se abstuvieron de votar y el punto de acuerdo se turnó para su análisis a la Comisión de Justicia de preside la diputada Victoria Bentley Duarte.Los diputados pospusieron la eliminación del Fuero Constitucional en Baja California hasta el próximo 9 de febrero, por acuerdo de las ocho fuerzas políticas que integran la 22 legislatura.El diputado Alejandro Arregui Ibarra y Carlos Torres Torres explicaron que para evitar inconsistencias o impugnaciones jurídicas, se recomendó arrancar el proceso y ofrecer días de revisión.“La eliminación del fuero es una prioridad en la agenda, eliminar el fuero es un paso de medida contra la corrupción, de dejar atrás las prácticas de las charolas y privilegios”, puntualizó.Entre gritos y abucheos se desarrolló la sesión ordinaria del Congreso, donde las diputadas María Trinidad Vaca Chacón y Victoria Bentley Duarte fueron las más reprochadas.Cuando Trinidad Vaca subió al pleno a leer su iniciativa de reforma de procedimiento para restitución de menores, los cerca de 350 manifestantes que se encontraban en la sala de sesiones se pusieron en pie y le dieron la espalda.Todos comenzaron a gritary a media lectura, la voz se entrecortó a la legisladora.Al terminar la lectura, levantó las hojas de la iniciativa y se acercó a los manifestantes sin decir ninguna palabra, señalando que era por ellos que hacía dicha propuesta, la cual acompañó con sonrisas.Los manifestantes lo interpretaron como una burla y comenzaron a gritarle, mientras los diputados panistas la felicitaban y abrazaban.''No hemos visto un documento de parar la obra o que no hay permisos y en los hechos reales no veo absolutamente nada'', declaró el Gobernador sobre los señalamientos del proyecto Constellation Brands.Francisco Vega de Lamadrid agregó que está a favor de mantener la obra en construcción.“Espero que no se pare la obra, soy el primero e interesado de continuarse la obra, y que nadie salga perjudicado ni en materia de recursos naturales, de agua, ni en derechos humanos…”.“Queremos inversión y generar empleos, lo queremos con orden y respeto, que las autoridades dentro de sus facultades y responsabilidades lo atienda y si hay algún impedimento que justifique parar la obra, se presente, pero nada más de palabra, así las cosas no funcionan”, declaró el Mandatario estatal.