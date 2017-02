Desabasto de medicamentos está en 35%

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la llegada del medicamento que se pide anualmente en la compra consolidada, la Secretaría de Salud, abatió el rezago a un 35%, cuando se había denunciado hace algunas semanas un 70%.



Cuando Virginia Noriega acudió al almacén del Instituto de Servicios de Salud, denunció que había un desabasto del 70%, a lo que el secretario de salud, precisó que en esa semana llegaron los camiones de la compra consolidada.



Con ese cargamento de medicamentos, Guillermo Trejo Dozal, aseguró que lograron disminuir el desabasto a un 35%, ese indicador restante no se pudo abatir por falta de presupuesto, pero para eso buscarán ser más eficientes y recursos extraordinarios.



Se requieren 200 millones de pesos para lograr un abasto completo, reiteró que el presupuesto aprobado para el 2017 en la Secretaría de Salud, consta de 3 mil 700 millones de pesos.



El 80% de las claves que tienen de medicamento las mandaron pedir desde el mes de septiembre del año 2016, en la compra consolidada a nivel nacional, mencionó el funcionario estatal.



Aclaró que solicitaron los medicamentos más comunes, como controladores de diabetes e hipertensión, antipiréticos, antibióticos, entre otros, lo que falta son medicamentos especializados.



Están estandarizando un cuadro de medicamentos entre todos los hospitales, porque todos piden diferentes cosas, informó Trejo, por lo que hay una falta de coordinación en cuanto a la nomenclatura de información.



Retrasan construcción de Nuevo Hospital



Hay un retraso de 30 días en la construcción del nuevo hospital de especialidades de Mexicali, por lo que la Secretaría de Salud, pidió cuentas a los responsables de la obra que estará ubicada en la Ciudad Salud.



La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), señaló que se deduce a problemas propios de la compañía constructora, por lo que presionarán para que se adelanten, según declaraciones del secretario de salud.



“Si es necesario que se pongan más cuadrillas que se pongan, ellos abogan que el retraso se debe a cuestiones de la empresa”, precisó Trejo Dozal.



No hay más casos



Precisó que no se ha presentado otro caso local de zika como el de Ensenada, y no se ha confirmado la última muerte sospechosa de rickettsia, este año va una persona fallecida en Mexicali.



“Aún estamos precisando como fue que se contagió de zika la persona, estamos alertas porque si se presentó un caso local, probablemente se vayan a dar más”, comentó Trejo Dozal.



El año pasado cerró con 23 muertes de rickettsia y 55 casos, este año va una persona fallecida, por lo que dijo el secretario, que no bajarán la guardia aunque pareciera que está tranquilo el panorama.