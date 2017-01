Bentley pide disculpas y afirma no padecer esquizofrenia

MEXICALI, Baja California(GH)

Si a alguien ofendí, les pido una disculpa pública a todos aquellos que en su momento los llegué a lastimar u ofender con mi actuar, expresó la diputada Victoria Bentley Duarte.



El pasado 18 de enero acudió a Palacio Municipal con un grupo de burócratas a irrumpir e ingresar a la fuerza enfrentándose contra los ciudadanos que mantenían un bloqueo y tomado el inmueble.



“Reconozco que se desbordaron los ánimos, pero las puertas de los gobiernos siempre deben de estar abiertas; los trabajadores ya estaban adentro, yo no me iba a quedar afuera…”



“Ambos grupos perdimos la paciencia que debió de haber imperado y se perdió la paciencia porque no había mesas de diálogo, porque no había esa apertura de entablar un diálogo como se hizo posteriormente”, comentó.



La también dirigente estatal del sindicato de burócratas y secretaria general del sindicato en Mexicali, dijo en medio del llanto, que en redes sociales han señalado y atacado a su familia.



“Mi hija la tuve que mandar a vivir con un familiar y la casa cercarla con láminas por seguridad”, narró llorando.



Esquizofrenia



En el mismo sentido de las redes sociales, donde es señalada de padecer esquizofrenia, afirmó que el documento es falso.



“Jamás he ido con un psiquiatra, jamás he tomado una pastilla para cualquier tipo de cosa, jamás”, señaló.



Además que manifestó estar en disposición ante notario de realizarse un examen antidoping para demostrar que no consume medicamento controlado por esquizofrenia.