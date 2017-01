Rechazan registros de candidatos en Sindicato de Burócratas

MEXICALI, Baja California(GH)

Por inasistencias a las sesiones sindicales de algunos integrantes que conforman las planillas de los aspirantes a candidatos por el sindicato de burócratas, se negó el registro de los cuatro suscrito.



La dirigente estatal Victoria Bentley Duarte entregó oficio de las inconsistencias y se emitió un plazo hasta el 30 de enero para subsanar los detalles.



Maritza Olivas, Rosa María Acuña, Lázaro Mosqueda y Selene Cota firmaron la negativa de registro.



Al mismo tiempo, Bentley Duarte como cabeza de la planilla blanca, anunció que no buscará la reelección pero presentó a Genaro Díaz Reynoso como candidato de la planilla.



Quien es integrante del sindicato y emanado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quien afirmó que sus 70 miembros de la planilla blanca, no cuentan con inasistencias y es procedente su registro.



Por lo cual podría ser la púnica plantilla a registrarse para el proceso de elección del próximo 9 de febrero si ningún otro candidato no subsana las inconsistencias señaladas.