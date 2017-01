Va México por el cuarto Oscar en fotografia

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy por la mañana por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas develó las 24 nominaciones a lo mejor del cine a nivel mundial.



La película “La la land” fue la favorita de la crítica en las nominaciones a los premios Oscar 2017, ya que acumuló 14 candidaturas a la estatuilla.



En su edición 89 la gala de los Oscars premiará a lo más destacado en el séptimo arte el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby en Los Angeles California.



La nominación al mexicano Rodrigo Prieto a la “Mejor fotografía” fue por la cinta "Silence" del director Martin Scorsese. Si el cinefotográfo ganase este premio sería el cuarto año consecutivo que un mexicano se lo lleva en esta categoría después de que Emmanuel Lubeski ganara en las ediciones del 2013, 2014, y 2015.



AL DETALLE



89 entrega de los Premios Oscar

Fecha: 26 de febrero

Lugar: Teatro Dolby en Los Ángeles California



Las nominaciones



Mejor Maquillaje y Peinado

“A man called Ove”

“Star Trek Beyond”

“Suicide Squad”



Mejor diseño de vestuario

“Allied”

“Fantastic Beasts and where to find them”

“Florence Foster Jenkins”

“Jackie”

“La la land”



Mejor edición de sonido

“Arrival”

“Deeptwater Horizon”

“Hacksaw Ridge”

“La la land”

“Sulley”



Mejor mezcla de sonido

“Arrival”

“Hacksaw Ridge”

“La la land”

“Rogue one”

“13 hours”