Se registra 80% de inscripción en Educación Básica

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante el pasado proceso de inscripción para Educación Básica vía electrónica, se registró el 80% tanto en Secundaria como en Primaria.



Por lo tanto, el 20% remanente será atendido en el módulo de inscripción que estará en disposición a partir del 1 de febrero al 15 del mismo mes.



Dicho módulo estará instalado en las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE), en calle De la Industria No. 291 Col. Industrial, C.P. 21010.



Alejandro Bahena Flores, delegado del SEE en Mexicali, exhortó a los padres de familia a que se acerquen al módulo para llevar a cabo dicho proceso.



“Para saber qué escuelas tienen lugares disponibles y poder asignarles uno”, indicó el delegado.



Quien además les pidió a los padres a elegir una escuela que mejor le favorezca a sus necesidades, ya que por realizar el proceso de manera tardía, los lugares en escuelas de gran demanda, pueden estar ocupados.



“El problema sigue siendo que no podemos meter a todos los alumnos en el turno matutino, además que hay escuelas de altísima concentración.



“Por lo tanto, los padres de familia deben venir con la idea de que si es la escuela que solicitaron, por no hacer su trámite a tiempo, de una vez vayan viendo cuál es el plantel que mejor les favorezca”, señaló Bahena Flores.



Asimismo, contar con opciones adicionales para evitar que el menor quede en un plantel que no le sea conveniente.



Los padres de familia pueden solicitar más información en la línea 01-800-788-7322 o consultar la página de Internet del sistema educativo: www.educacionbc.edu.mx.