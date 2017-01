Reforzarán operativos Mochila en planteles

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades del Sistema Educativo Estatal (SEE), indicaron que a raíz del ataque que se registró en Monterrey, Nuevo León, en días pasados, donde un niño disparó contra sus compañeros de clases y maestra, no bajarán la guardia con los Operativos Mochila.



El delegado del SEE en Mexicali, Alejandro Bahena Flores, detalló que dichos operativos se realizan con el fin de que los padres de familia puedan estar seguros de que sus hijos están lejos de las drogas o del contacto con armas, ya sean blancas o de fuego.



“Este hecho lamentable de Monterrey, nos dice que debemos continuar con el Operativo Mochila, no lo vamos a detener”.



“Es un momento propicio para hacer un llamado a los padres de familia, para estar atento a las redes sociales que manejan sus niños. Es increíble que niños pequeños ya las utilicen y que los padres no los supervisan”.



“Recordemos que son ellos quienes tienen la tutela del menor y que por tanto con mucho cuidado hay que platicar con ellos, hay que conocer qué están haciendo y evitar que este tipo de cosas pudieran suceder en cualquier parte del país.



Por otro lado, hizo el llamado a los jóvenes a que no imiten este tipo de situaciones, ni siquiera de manera de broma.



“Hay rumores de bromas que cuestan muy caro a las dependencias, como mover una patrulla, una bombera o una ambulancia. Además de que genera un entorno social de mala convivencia”, precisó Bahena Flores.



“El SEE desde hace tres años ha tomado muy en serio el tema de la convivencia escolar, de ahí que se han capacitado a todos los supervisores y directores de escuela”.



“Para que ellos a su vez, lleven el programa de convivencia escolar, mediante el cual se busca mejorar las condiciones de relaciones alumno a alumno, alumno – maestro y alumno padres de familia”.



“Para que esta cohesión social se dé en términos más positivos, sobretodo en el ambiente escolar”, puntualizó el delegado en Mexicali del SEE.