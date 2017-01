Siguen negociaciones para San Felipe 250

MEXICALI, Baja California(GH)

Las negociaciones para celebrar la carrera fuera de camino San Felipe 250 siguen desarrollándose y van por buen camino, afirmó el director del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali.



Omar Dipp Núñez comentó que continúa reuniéndose tanto con la gente de Score International y los ejidatarios del ejido Plan Nacional Agrario.



Además se han tenido varios acercamientos con el Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe para tratar diferentes temas, principalmente turísticos.



Entre ellos se han visualizado los referentes a la San Felipe 250, donde se pretende que en esta edición la carrera inicie en el malecón y la calificación de los automóviles comience en jueves.



Lo anterior atraería una mayor derrama económica para el Puerto de San Felipe, indicó.



Dipp Núñez indicó que las negociaciones siguen su curso y esperaba que resultaran en buen término.



Sobre la marea roja, indicó que es un tema delicado y el cual espera no afecte a la afluencia turística del lugar.



El pasado fin de semana se tuvo un evento de carreras fuera de camino, donde hubo una afluencia aceptable de gente y que tuvo la mala fortuna de que apareciera una ballena varada en el malecón.



Hoteles al 70%



Una ocupación hotelera del 70% y la participación de 60 corredores se tuvo en el primer evento turístico celebrado durante el presente año en el Puerto de San Felipe, informó Omar Dipp Núñez.



El director del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali comentó que del 20 al 22 de enero se llevó a cabo la carrera “San Felipe Desert Mayhem 150”.



No existía un evento de esta naturaleza en el Puerto durante el primer mes del año, ya que tradicionalmente San Felipe tiene ocho meses con excelente clima al año.



Precisamente enero no se encuentra dentro de estos meses buenos, explicó, pero gracias a la iniciativa de jóvenes promotores del Puerto dio inicio la promoción de esta carrera.



Participaron más de 60 corredores, con varios hoteles y condominios ocupados, así como una afluencia considerable en los restaurantes del lugar con gente consumiendo.