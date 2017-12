Horario de misas de Nochebuena y Navidad para los feligreses católicos

MEXICALI, Baja California(GH)

Para los feligreses católicos, la fiesta navideña iniciará desde las 6:00 de la tarde del domingo 24 de diciembre, cuando arranquen las misas de nochebuena en algunas parroquias de la ciudad.



Con la intención de que ninguno de ellos se quede sin conmemorar el nacimiento del Niño Dios participando de la celebración litúrgica, la Diócesis de Mexicali dio a conocer los horarios de misas de las iglesias más concurridas de la ciudad:



MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD



-Catedral Nuestra Señora de Guadalupe

José María Morelos #192, Colonia Primera

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 6:00, 7:00, 8:00, 9:30 y 11:00 a.m..

12:30, 6:00, 7:00 y 8:00 p.m.



-Parroquia Nuestro Señor de la Clemencia

Calle Oaxaca #2098 Colonia Baja California

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 7:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 10:00 a.m., 12:00 y 6:00 p.m.



-Parroquia Inmaculada Concepción

Calle Tapiceros #1680, Colonia Industrial

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 10:00 a.m, 12:00, 1:30, 6:00 y 7:30 p.m.



-Parroquia Mater Dolorosa

Calle Caracas #300, Colonia Cuauhtémoc Sur

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 12:30 y 7:00 p.m.



-Parroquia del Perpetuo Socorro

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada #200, Colonia Nueva

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 7:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre, 12:00, 1:30, 5:30, 7:00 y 8:30 p.m.



-Parroquia de la Medalla Milagrosa

Héctor A. Migoni #322, Fraccionamiento Reforma

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 1:00 y 6:30 p.m.



-Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Calle Río Fuerte #600, Colonia Prohogar

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 6:00 p.m.

Misa de Navidad: 25 de diciembre 8:00 p.m.



-Parroquia de la Santa Cruz

Calle Río Culiacán, Independencia

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 10:00 a.m., 12:00, 1:30 y 7:00 p.m.



-Parroquia San Pedro Apóstol

Blvd. San Pedro s/n, San Pedro Residencial

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 7:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 12:00, 1:30, 3:00 y 6:30 p.m.



-Parroquia de la Sagrada Familia

Avenida 56 s/n, Colonia Hidalgo

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 12:00 y 6:00 p.m.



-Parroquia del Divino Niño

Montes de Toledo #252, Villas Residencial del Prado

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 7:00 p.m.

Misa de Navidad: 25 de diciembre 7:00 p.m.



-Rectoría San Felipe de Jesús

Corona Real s/n, Fraccionamiento Villas del Rey

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 1:00 y 7:00 p.m.



-Parroquia Santa María de Gracia

Avenida Casa Blanca #161, Fraccionamiento Villafontana

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 11:00 a.m., 1:00 y 7:00 p.m.



-Templo de San Francisco y Santa Clara

Calle Uxmal #2300, Colonia Guajardo

Misa de Nochebuena: 24 de diciembre 8:00 p.m.

Misas de Navidad: 25 de diciembre 9:00 y 10:30 a.m., 12:00, 5:00, 6:30 y 8:00 p.m.