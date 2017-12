Hacen magno concierto de Invierno

(GH)

Más de 170 niños y jóvenes llenaron el escenario interpretando canciones de la época decembrina.



El ‘Concierto de Invierno’ estuvo a cargo del Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias AUKA del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC).



Los integrantes de las Orquestas, Ensambles y Coros dieron gala de la maestría y dominio de sus instrumentos y voces con temas navideños.



Dicho evento sirvió para dar muestra de los conocimientos obtenidos a través de las clases majestuosas que promueven la creación de Agrupaciones Musicales Comunitarias en todo el Estado.



Incluyendo Orquestas, Ensambles, Bandas, Coros Comunitarios, etc., formados por las niñas, niños y jóvenes de Baja California.

Las orquestas presentes fueron: Forjadores de el Sauzal de Playas de Tijuana; Ticuán; Río Nuevo y El Centinela, así como los Ensambles Kuchumá y Wa-kuatay, y los Coros “Reyna Calafia”, “Cenzontle”, “Tecate” y “Cachanilla”.



“Árbol”, “Can you Hear Me”, que incluyó lenguaje de señas, “Convidando Esta Noche” y “Rapsodia Mexicana”, a cargo de los maestros Manuel Torres, Miguel Martínez, Armida Olachea, Edna Martínez y Rubí Ramírez, fueron algunas de las piezas que sonaron en la velada.



Las Orquestas y Ensambles integradas en una sola, interpretaron las piezas: “Pomp and Circumstance” de Edward Elgar Op. 39 No.1, dirigida por el Mtro. Juan de Dios y “Finlandia” de Jean Sibelius, dirigida por el Mtro. Roberto Tejero.



Así como “Te Deum” (prelude) de Marc Antoine Charpentier, dirigida por la Mtra. Marli Calderón; “Carol of the Bells” de Mikola Leontovich, dirigida por el Mtro. Erick Bolivar; “Hummel Concertante” de Hummel, dirigida por el Mtro. Ángel Alejandro Ortega.



“Telemann Sinfonía” de G.P. Telemann, dirigida por la Mtra. Brenda Tovar; “Toy Symphony” de Leopold Mozart, dirigida por el Mtro. Antonio Malavé y “Dance of the Tumbles” de Nikolái Rimski-Kórsakov, dirigida por el Mtro. Hermes Padilla.



Finalmente con la colaboración entre las orquestas y coros, se interpretó la canción “Auld Lang Syne”, una popular melodía escocesa, dirigidos por la Mtra. Tanya Ciapara.