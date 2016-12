Celebra Pandora la Navidad

MEXICALI, Baja California(GH)

LANZAN DISCO

La familia y las tradiciones son fundamentales en épocas navideñas para el trío Pandora, quienes aprovechan esta pausa para convivir al máximo con sus seres queridos.En entrevista vía telefónica, Isabel Lascuráin platicó que las tres, Mayté, Fernanda y ella, comparten el gusto por la oración en esta época y que no por nada, su familia acostumbra acudir a misa antes de la cena navideña ya que es una tradición que realiza desde pequeña.María Fernanda, Mayté e Isabel disfrutan de diferente manera la época, ya que a pesar de convivir tanto durante todo el año, cada quien pasa las fiestas decembrinas en sus respectivos hogares por las noches.“Tanto Mayté y yo nos vamos a misa temprano, Fernanda se va a San Luis Potosí con su familia, casi siempre se va para allá junto con su esposo, van y cocinan bacalao y otros antojitos”, dijo la intérprete.Para la cantante esta época representa un periodo de cambio, de espiritualidad y sobre todo, asegura, es el momento ideal para pedir perdón y agradecer a Dios lo que el año dejó en cada uno.“Este tiempo es para recordar, querer estar juntos, reencontrarse, nosotros siempre pasamos la tarde con mi mamá, oramos, platicamos, gozamos de un momento real de espiritualidad”, compartió.Ya que terminan con los rituales de tradición en familia, llega la hora de degustar los platillos, comenta Isabel. Su esposo, que es de origen español, tiene el control total de la cocina y ella se dedica a disfrutar.“Soy una gran anfitriona pero mi marido es el que cocina la cena navideña, él tiene el dominio de todo:Hay crepas de tres quesos, pavo con mermelada y arándanos, aunque mi esposo por sus costumbres españolas incluye muchos mariscos en el menú y me encanta”, comentó la hermana mayor de las Lascuráin.Después de compartir esos agradables momentos, Isabel envió un mensaje de amor a todos los lectores de Grupo Healy.“Amigos de Baja California, les deseo lo mejor en estas fechas, es tiempo de reflexión, de amor y paz recuerden, les enviamos un caluroso abrazo por parte de todas las Pandora, los queremos, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!”, finalizó la cantante a nombre de sus compañeras.El trío Pandora saca a la luz un álbum doble que pretende rescatar las tradiciones NavideñasIsabel Lascuráin platicó con este diario y aseguró que este disco ya estaba "cocinándose" desde hace mucho, pero la espera valió la pena.La cantante compartió que se tomaron el tiempo necesario para realizar la selección de canciones y la grabación del álbum fue de lo más relajada posible a final de cuentas querían transmitir una vibra positiva en la selección de los temas navideños.Desde el 11 de noviembre el trío de cantantes sintieron el arropamiento del público con este álbum que primero fue pensado como un proyecto de nostalgia, los resultados se vieron reflejados en las plataformas los primeros días.“Estuvo en los primeros lugares de venta digital, después, ¡Se acabaron en las tiendas! Eso nos hizo sentir súper bien, pero sobre todo que la gente acude al llamado de no perder las tradiciones”