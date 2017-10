Ciudadanos del comité seleccionador del SEA no cobrarán: Fiorentini

MEXICALI, Baja California(GH)

El ex presidente de Coparmex, impulsor de la iniciativa del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción) miembro de la mesa técnica redactora y aspirante a integrar el comité seleccionador, explicó que los cinco electos serán responsables de determinar a los 15 del Comité de Participación Ciudadana.



De los 15 ciudadanos, 5 recibirán un sueldo que los diputados deben definir y no ser superior a los 50 mil pesos por cada uno de ellos, los restantes 10 ciudadanos tendrán cargos honoríficos, es decir, sin sueldos.



Los diputados tras las entrevistas con los aspirantes al comité seleccionador, realizarán sesión de pleno para votación por cada perfil y los cinco con mayor voto serán los electos.



“Ojala que hubiéramos sido más y esperemos que se decidan por los mejores, ya que algunos durarán un año y algunos hasta 5 años, si no tenemos el tino de escoger a los mejores, tenemos el riesgo que el sistema tarde más en funcionar”, declaró.



Cabe destacar que cada año se irá alternando a uno de los 5 integrantes, por eso alguno permanecerá hasta 5 años en el cargo.