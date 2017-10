Obra pública cae en BC: CMIC

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California recibió 10 veces menos el porcentaje promedio nacional en inversión para infraestructura y obras públicas, equivalente al 0.2% del presupuesto nacional.



Alejandro Treviño Garza, director de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) informó ante el grupo de Madrugadores de Mexicali que la media nacional fue del 3% del presupuesto federal.



Detalló que la SCT ha sido la única dependencia con obras públicas y en el presente año no generó obras la Comisión Nacional del Agua.



“Bajó la obra pública en los años del 2001 al 2007 donde se invertían por año más de 5 mil millones de pesos y ahora no es ni la sexta parte de eso…”



“No ha sido buena la gestión el Estado, no hay propuestas, ha habido poca inversión en obra pública en Baja California y son para 2 o 3 empresas beneficiadas”, señaló.