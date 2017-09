Último pago de deuda a interinos el 30 de septiembre.

MEXICALI, Baja California(GH)

Un pago por 66 millones de pesos se entregará el 30 de septiembre para culminar con la deuda del Sistema Educativo Estatal por rezago de sueldos a maestros interinos, anunció Miguel Ángel Mendoza González.



El secretario de educación confirmó que se retrasó el pago final de julio hasta septiembre, pero con ello se regula la deuda y se analizará cuantos maestros interinos ingresarán para el próximo ciclo escolar para pagar puntualmente.



En tema de rezago de aires acondicionados en escuelas, afirmó que 38 planteles aún reportan afectaciones. “He revisado escuelas donde el aire sale fresco, sale bien pero la expectativa es que salga el aire helado”, comentó.





BECA PROGRESO



Alfredo Postlethwaite Duhagón, Presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase) comentó que fue un error del Sistema Educativo Estatal (SEE) eliminar el programa de Beca Progreso al recortar los recursos estatales de 350 millones a 60 millo- nes de pesos.



“La causa principal por la cual se agudizó la problemática de equipamiento y remodelación que están deterioradas es por la eliminación de la beca progreso, se les dijo al SEE que traerían estas consecuencias…”



El secretario de edu- cación negó que los recursos estatales hayan sido reducidos pero sí de aplicación lenta por regulaciones federales.



“Debemos buscar un proceso de administra- ción flexivo para que los recursos puedan llegar a la brevedad a las escuelas…” “Lo procesos cambiaron por temas administrativos federales como el control de recursos públicos, la ley de disciplina financiera y la del sistema nacional anticorrupción, por eso debemos comenzar desde enero los procesos para ser eficientes cuando se requiera el recurso-“, puntualizó.