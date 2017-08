El 30% de vehículos no pasa verificación: SPA

MEXICALI, Baja California(GH)

El 30% de los carros que acuden a la verificación vehicular no pasan la prueba y lo que se cobra no es dirigido al mejoramiento del entorno, reveló la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Thelma Castañeda Custodios.



La funcionaria estatal, precisó que de enero a julio del año 2017, han efectuado la revisión en los centros de verificación de todo el estado, un total de 260 mil 317 automóviles.



Es decir que cuando menos, 78 mil 095 autos circulan en Baja California, expidiendo contaminantes a la atmosfera, ya el único requisito que pide el estado para obtener la tarjeta de circulación, es haber hecho la verificación vehicular, no haberla aprobado.



Lo que se cobra en los centros es para la empresa, lo que se recauda por parte del estado son los hologramas que se venden a los centros, por lo que no hay un recurso directo para el mejoramiento del medio ambiente.



En Baja California hay 17 centros de verificación ambiental, ocho en Tijuana; seis en Mexicali; dos en Ensenada y uno en Tecate, actualmente hay una empresa más interesada en instalar un nuevo centro, reveló Castañeda.



Desde que se impuso el programa, a través de las mediciones, la secretaria de la SPA, aseguró que disminuyó un 20% las emisiones contaminantes por parte de los carros al aire.



La secretaria enfatizó que es necesario cerrar el círculo, haciendo alusión a que cada autoridad haga lo propio, siendo lo ideal que el municipio pueda sancionar a quien emita contaminantes desde su automóvil o no cuente con el holograma.



“Auditamos a los Centros de Verificación y si no hacen lo que quedó convenido, de lo contrario se otorga la concesión a otra empresa, las irregularidades se da mucho en la calibración y el uso de bandas”, declaró.



Castañeda concluyó que la contaminación no viene sólo de los automóviles, como las fuentes de fábricas, agropecuarias, incluso independientes al hombre, por lo que corresponde a varias trincheras disminuir los índices de contaminación.