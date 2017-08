Padecen alumnos de Sec. 74 Heriberto Jara falta de refrigeraciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Estudiantes y maestros de la Escuela Secundaria Técnica 74 Heriberto Jara padecen el extremo calor que se registra en la ciudad, debido a que el plantel no está debidamente equipado.De los aires acondicionados instalados en cada una de sus nueve aulas, solamente funcionan tres, y con ellos se mitigan las temperaturas superiores a 40 grados centígrados, informó Guadalupe Peralta, subdirectora de la escuela.La maestra detalló que desde el pasado mes de marzo, personal del Sistema Educativo Estatal acudió a la Secundaria y tomó detalle de las necesidades y fallas en los aparatos.Sin embargo, regresaron este mes para llevar a cabo nuevamente el procedimiento.“Ya estaba levantado el reporte de necesidades que se presentaban. Pero apenas el jueves 17 de agosto vinieron otra vez a dar otra revisión, que porque los expedientes de las carencias de estos aparatos se les habían extraviado”, narró.“Nosotros pensábamos que ya venían a solucionar los problemas, pero no fue así”, detalló.Tratando de mediar, la Dirección de la Escuela decidió no suspender clases, aunque se recortó el horario para que los alumnos no estuvieran en el plantel a la hora del calor más intenso.“Los alumnos entran a las 7:00 de la mañana, están saliendo a las 10:40, porque es intolerable tener a 40 niños en un grupo con este calor y humedad”, expuso la directiva.Lupita, docente de un grupo de primer grado, concordó con lo expuesto. “Los niños no se pueden concentrar por estarse abanicando. No ponen atención, están incómodos”, señaló.En ocasiones, optan por llevar a los alumnos a espacios refrigerados que no tienen la capacidad para albergarlos a todos, por ejemplo una sala de juntas. También llegan a tomar clases en el exterior, sentados en el jardín, lo que dificulta su aprendizaje.Además de que faltan refrigeraciones, en la Secundaria 74 también hay malas condiciones de iluminación e instalaciones sanitarias.La subdirectora Peralta expresó que a principios del año, fue enviado un reporte de fallas al departamento de Infraestructura Educativa del Sistema Estatal, para solicitar el cambio de llaves en los baños.“Quedaron en que nos iban a cambiar todas las llaves. Decían que no tenían personal que lo llevara a cabo pero nosotros les dijimos que el personal de intendencia podía instalarlas y dijeron que si, que nos las iban a hacer llegar, y tampoco han llegado”, expresó.Las lámparas para iluminar los salones de clases también están a la espera de ser repuestas, ya que no todas funcionan.Situaciones como esta se repiten en varios planteles tanto de la zona Valle como en la urbana de Mexicali. “Es urgente que nos apoyen, no podemos tener a los niños así”, puntualizó la subdirectora.