Inspira a jóvenes "Joven tú vales"

MEXICALI, Baja California(GH)

Rostros sonrientes, reflexivos y concentrados se observaron entre los jóvenes que acudieron a escuchar a los tres conferencistas del evento, realizado porEl objetivo fue inspirar a los menores de preparatorias y secundarias de Mexicali, para que logren emprender y luchar por sus proyectos, así como aconsejarlos en materia de consumo de alcohol.La primera conferencia fue impartida por la mercadológa Faviola Villegas Romero, bajo la premisa de ser tu propio héroe, enfatizando en la independencia y responsabilidad, los propios sueños y sentimientos.Tomar té, sacarse la piedra del zapato y dejar de hacerse la víctima, fueron los peculiares consejos de la coordinadora de carrera en Cetys Universidad, quien insistió en tomar las riendas de su destino, haciéndose responsables de sus acciones y perdonándose.“Hay que tomar té todas las mañanas, es decir, perdonar-te, amar-te, valorar-te, todo eso antes que hacerlo hacia una pareja, un trabajo o lo que sea, de lo contrario terminaremos viviendo cosas que no nos gustan”, detalló.Faviola Villegas Romero hizo énfasis en que cada quien sea su propio héroe.Villegas comentó que los jóvenes de hoy en día son una generación muy preparada, ya que están llenos de información, pero también con muchos distractores, por eso los exhortó a enfocar esfuerzos en lo que quieren lograr.El representante de la empresa Heineken México, impartió la segunda conferencia sobre la importancia de la moderación y un consumo responsable, dentro del eventoFernando Barajas Sánchez inició contextualizando que en México hay un consumo anual de siete litros de alcohol por persona, un índice muy inferior al de otros países, sin embargo la principal causa de muertes entre jóvenes son accidentes asociados al alcohol.De una manera jovial concientizó sobre el proceso de eliminación del alcohol en el cuerpo, y la relación de los porcentajes de dicha sustancia en la sangre, precisando que por cada lata de cerveza el hígado tarda una hora en eliminarlo del cuerpo.Enfatizó que se puede tomar en acontecimientos sociales, tomar dos tragos por hombre y uno por mujer, comer antes de beber y nunca hacerlo en situaciones de riesgo como al manejar o tener relaciones sexuales.Aclaró que aguantar más el alcohol, no significa saber tomar, ya que sólo deben de tomar más para sentir los efectos como euforia y desinhibición, pero la toma constante del alcohol trae serios problemas al sistema digestivo y al hígado.Mucha emoción se podía notar en los asistentes.Desmintió las formas de bajar una borrachera como sudar, bañarse con agua fría o tomar café, así también el que tenga mayor efecto las bebidas dulces o mezclarlas, ya que a lo único que obedece a esto, es a la cantidad de alcohol consumida.El más esperado por todos fue el famoso “youtuber”,, pues a sus 21 años de edad, figura en el top ten de popularidad de páginas a nivel Latinoamérica, con 6 millones de seguidores y una empresa boutique titulada con su propio nombre.Aguilar, en una plática muy cercana compartió su historia de crecimiento, donde la asimilación de críticas fue de los mayores retos, por lo que exhortó a los presentes quererse a sí mismo y nunca dejar de creer en sí mismos.A sus 17 años inició con un video imitando a una compañera de su salón, portando una peluca que habían comprado para regalársela a una amiga con cáncer, lo subió a Internet y éste se viralizó en poco tiempo.Así como sus éxitos, evidenció sus fracasos, ejemplificando que su primer ganancia obtenida en el estado de Durango la perdió, debido a que la olvido en el baño del aeropuerto.Detalles tan íntimos como que su padre falleció a sus 5 años y siendo el menor de ocho hermanos, compartió durante la conferencia, siempre dejando ver entre líneas una profunda admiración por su madre.El “youtuber” Mario Aguilar compartió su historia de crecimiento.“Si tú no eres feliz, porqué vas a hacer feliz a alguien más, las oportunidades están donde tú te encuentras, están en ti, no en las grandes ciudades, y si las cosas no salen bien a la primera, no se desesperen, hay que seguirle”, enfatizó.Fernando Barajas Sánchez habló del consumo moderado de bebidas alcohólicas.