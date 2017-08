Desestiman dos alcaldes riesgos para los turistas

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la alerta de viaje hacia Baja California decretada por el Gobierno de Estados Unidos, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez dijo estar en contra de esta medida y confió en que no afectará al turismo en Mexicali.



El Presidente Municipal comentó que no es la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluía a Baja California en su alerta de viajes.



Se mostró totalmente en desacuerdo con esta medida y un ejemplo claro de que los estadounidenses visitan Mexicali son las cifras de turismo que se tienen en San Felipe.



Apenas este fin de semana se obtuvo una ocupación hotelera de casi el 60% y en ese promedio se ha mantenido durante gran parte del año, indicó.



No se han tenido incidentes en el puerto donde, por motivos de la seguridad, no se pueda vacacionar o disfrutar del lugar, añadió.



Se está cuidando el aspecto de seguridad en el Municipio diariamente, aseveró, tanto de los mexicalenses como de los turistas.



Sin riesgo: Gastélum



Los turistas que visitan Tijuana no están en riesgo, al contrario están seguros, declaró el alcalde de ese Municipio, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



“Me atrevo a afirmarlo así porque no tenemos reporte de que turistas hayan sido asaltados; bueno habrá quien sí moleste a algunos turistas, habrá algunos turistas que no se animen a denunciar”, declaró.



Cada país tiene derecho a realizar las declaraciones que quiera, añadió, sin embargo la realidad en la ciudad es otra.