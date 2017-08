Quedan grupos sin maestro en varias escuelas

(GH)

En algunas escuelas de educación básica hicieron falta profesores frente a los grupos, durante el inicio del ciclo escolar 2017-2018 el lunes 21 de agosto.



Esto se debe a que algunos de los mil 903 profesores asignados mediante el Servicio Profesional Docente e interinatos, aún no terminan su proceso de contratación o no han llegado a la ciudad, indicó Alejandro Bahena, delegado del Sistema Educativo Estatal.



La necesidad de cubrir casi 2 mil vacantes de docentes se detectó al final del ciclo 2016-2017, y en el mes de julio se inició el proceso pertinente para cubrirlas.



Sin embargo, la entrega de asignaciones se llevó a cabo del martes 15 al viernes 18 de agosto, la semana pasada, por lo que algunos maestros no alcanzaron a concluir los trámites para presentarse al primer día de clases.



“Los asignados jueves o viernes, e incluso maestros que provienen de otro Municipio, apenas están llegando.



“Conforme van llegando, de inmediato se mandan a las escuelas”.



Algunos están localizando el domicilio, y otros van a llegar mañana (miércoles)”, señaló.



Dada esa situación, es difícil precisar cuántos y en qué planteles hacen falta docentes, ya que estarán reportándose en un flujo inconstante, declaró Bahena.



Será en unas semanas más cuando pueda determinarse si a pesar de tener a todos los maestros recién asignados en las aulas, siga existiendo un déficit de profesores.



Esto podrá ser cuando los docentes actualmente activos empiecen a solicitar licencias por enfermedad, embarazo o su retiro definitivo.



Cuando eso suceda, es deber de los directores de las escuelas reportarlo al área de inspección y supervisión escolar, para que pueda buscarse un reemplazo y evitar que los grupos de alumnos queden sin profesor, expresó el delegado.