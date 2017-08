Buscan mayores recursos para los "tragahumo"

MEXICALI, Baja California(GH)

Se tiene proyectado proveer de una mayor cantidad de recursos al Cuerpo de Bomberos dentro del presupuesto de egresos del próximo año para hacer la adquisición, principalmente, de equipamiento.



En la celebración del Día del Bombero, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez indicó que la posibilidad de inyectar mayores recursos y equipamiento al Cuerpo de Bomberos es factible.



Apenas ayer LA CRÓNICA publicó las carencias de equipamiento con las que trabajan los “tragahumo” desde hace varias administraciones.



Sánchez dijo que se ha platicado al interior del Cabildo esta situación y se ha concluido que se debe destinar un mayor presupuesto a esta área.



Indicó que en esta administración se les han entregado uniformes y calzado, pero se quieren dar chaquetones, cascos y cualquier otro instrumento que pueda ser la diferencia en el trabajo que llevan a cabo.



Aceptó que en el tema de equipamiento y adquisición de máquinas extintoras, solamente se han adquirido dos desde el trienio de Rodolfo Valdez Gutiérrez (2007-2010).



Los costos de las bomberas son altos, pero una de las opciones es trabajar con los cuerpos de bomberos de Estados Unidos para lograr intercambios o tener acceso a equipos de esta naturaleza, agregó.



El recurso es lo importante, reiteró, se necesita principalmente para equipamiento porque es de suma importancia que los bomberos estén salvaguardados al momento de atender emergencias.



Dijo que no se tiene una cantidad determinada de recursos necesarios para estas adquisiciones porque aún no se ha trabajado en el Presupuesto de Egresos del próximo año.



Sin embargo, se hará lo necesario para la compra de chaquetones, botas especiales, herramienta, cascos, entre otros elementos, aseveró.



Se tiene que revisar el presupuesto dirigido a bomberos, mencionó, porque no se puede escatimar en lo referente a la seguridad de los elementos.



“Siempre es insuficiente, siempre queremos tener mucho más equipados a nuestros bomberos y queremos hacerlo”, expresó.



Faltan en Valle de Mexicali



Sobre la falta de bomberos, el Presidente Municipal aceptó que hacen falta elementos a la Dirección del Cuerpo de Bomberos, particularmente en la Zona Valle.



No se tiene un número exacto del personal que es necesario, pero hay estaciones en el Valle de Mexicali que sólo cuentan con 4 ó 5 elementos para atender las emergencias suscitadas.



Esta carencia se está complementando actualmente con los esfuerzos de los bomberos voluntarios y grupos de rescate, añadió Sánchez Vásquez.



En total, se tienen 22 estaciones de bomberos y 244 elementos dentro de la corporación, afirmó.