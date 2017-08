Deben asegurar dinero para bomberos: DEPC

MEXICALI, Baja California(GH)

La Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC) aseveró que los municipios deben de asegurar una partida presupuestal para el equipamiento y operatividad del Heroico Cuerpo de Bomberos.



El director de la dependencia, Antonio Rosquillas Navarro, reconoció a los bomberos de los cinco municipios como el brazo operativo de Protección Civil, ya que ellos son los que están las 24 horas al pendiente de la seguridad no policiaca.



“Les dejamos el rescate y hay que hacerles un reconocimiento más allá de la felicitación, los bomberos deben de tener destinados recursos etiquetados, obligadamente cada tres años sin importar el Alcalde en turno”, comentó Rosquillas.



Añadió que en la propuesta de Ley de Protección Civil, definieron un capítulo especial para los bomberos, con sus responsabilidades, lo cual obliga a los ayuntamientos revisar que se cumplan, para eso tendrían que forzosamente destinar recurso.



“Hay un fenómeno muy interesante, ellos trabajan tengan o no tengan equipo, y la gente piensa ‘no les damos, de todas formas trabajan’ y a mí me da la impresión de que ciertos políticos también creen eso”, externó.



Comentó que los bomberos se pueden amparar con dicha ley para que le otorguen el recurso que requieren, todo indica que para el 19 de septiembre ya estará publicada, ya que aun la están modificando.



Finalmente el director señaló que es necesario aumentar el presupuesto para DEPC un total de 10 millones de pesos, por sólo este ciclo para obtener equipamiento, posteriormente se podría volver al mismo recurso.



“Actualmente tenemos 8 millones, el 80% se va en personal y mantenimiento, nos quedan como 200 mil pesos para equiparnos”, enfatizó el director Rosquillas.