No visitará EPN a Constellation

MEXICALI, Baja California(GH)

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto no visitará la obra de construcción en la empresa cervecera de Constellation Brands, informaron voceros de la empresa.



Afirmaron que el Estado Mayor Presidencial no solicitó visitar la empresa.



Además no es factible que pueda visitar con premura la obra porque previamente deben tomar un curso de seguridad para ingresar a la zona de obra en construcción.