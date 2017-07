Planean movilización durante visita de EPN

MEXICALI, Baja California(GH)

Una movilización ciudadana en manifestación en contra de Constellation Brands, la privatización del agua y el Presidente Enrique Peña Nieto, fue convocada por el Consejo de Colectivo de Mexicali y su Valle.



Afirmaron que el lunes el Presidente de la República visitará el Valle y se estima que a las 9:00 horas recorra la obra de la empresa cervecera.



Por lo cual convocaron a la comunidad en general a una caravana de Mexicali hasta la empresa ubicada sobre la carretera a San Felipe en el kilómetro 10.5 donde realizarán una manifestación y verbena popular.



En punto de las 8:00 horas saldrá la caravana desde el monumento a Vicente Guerrero, realizarán un recorrido rumbo a Centro Cívico donde los autos recogerán a las personas que no tengan transporte para acudir a la manifestación.



Proseguirán por el bulevar Adolfo López Mateos hasta la carretera a San Felipe, explicó León Fierro, integrante de Mexicali Resiste.



Filiberto Sánchez, de Resistencia Civil de Baja California afirmó que habrá colectivos y ciudadanía de los cinco municipios de la entendida.



Armando salinas, abogado del colectivo dijo que Peña Nieto no es bienvenido en el Estado.



"Somos mexicanos y es tiempo de hacer patria", dijo Inés Castañeda.



El comisario del ejido Tabasco agregó: "El agua tiene dueño y es para los Bajacalifornianos, además el pan con cerveza sabe amargo, no lo consuman".