Brilla poder femenino en el Comic-Con

SAN DIEGO,California(GH)

Los actores Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller y Ray Fisher invadieron el Salón H del Convention Center con “La liga de la justicia”.



Uno de los paneles más esperados de este sábado en el Comic Con 46 fue el de WB y estuvo “sould out”, no fue para menos, pues alrededor de 6 mil almas pudieron disfrutar varios adelantos del filme que se estrena en noviembre.



Chris Hardwick fue el moderador del panel que recibió a quienes dan vida Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash y Cyborg quienes se unirán para luchar contra el supervillano Steppenwolf.



Un niño, de entre los asistentes con su inocencia preguntó, por qué no estaba Superman en la película, ante la risa de la audiencia.



Se sabe que el grupo está de luto por la “muerte” de Superman, tal y como se aprecia el cielo en una de las escenas, aunque también en otra de las mismas hay una duda por parte de los personajes que deja la sospecha sobre la presencia del hombre de la capa.



Ray Fisher quien dará vida a Cyborg dijo hay detalles que hacen pensar que están filmando secretamente la segunda parte.



Al iniciar el panel, los actores sorprendieron al público al salir desde la parte de atrás del salón, despertando gritos y aplausos.



Momoa fue el que puso la adrenalina en los 30 minutos del evento, llegó descalzo, uñas pintadas en blanco y negro, y por si fuera poco destruyó una silla ante los ojos de todos.