Liberan PGR a detenidos en bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante la tarde del sábado los tres integrantes del grupo Mexicali Resiste que fueron detenidos por autoridades, fueron liberados una vez que rindieron su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR).Emilio Villegas Álvarez, abogado litigante, indicó que estas personas se encontraban detenidas por el delito de obstrucción de las vías de comunicación, un delito que no amerita prisión preventiva.“De todos modos vemos que fue una detención arbitraria y están los videos que circulan en redes sociales que ellos (manifestantes) en ningún momento obstruyeron las vías de comunicación”, comentó.Fue debido a esto que se procedió a solicitar la liberación inmediata una vez que fuera tomada la declaración por las autoridades federales, dijo, ya que no se cree se materializó el delito.Alrededor de la 01:00 horas del sábado, abogados pudieron hablar con Alma Araceli Piña, Gerardo Durán y Juan Manuel González, quienes se encontraban detenidos, notifcando se encontraban estables.“Aquí fue donde pudimos platicar con ellos para conocer el estado de salud, afortunadamente los dos compañeros no cuentan con lesiones, sólo Alma Araceli Piña cuenta con lesiones leves”, comentó.Aproximadamente a las 13:00 horas, las tres personas detenidas fueron puestas en libertad, siendo acompañados por más compañeros hasta las afue ras de la subdelegación de la PGR.En cuanto a posibles acciones, precisó Villegas Álvarez que se ha estado en pláticas con quienes fueron detenidos, ya que ellos serán quienes deban de presentar la denuncia por abuso de autoridad.Luego de un desalojo con uso de la fuerza pública a los campamentos de Mexicali Resiste que impedían el tránsito de los tanques de Constellation Brands, advirtieron que la lucha continúa contra la cervecera y tendrán presencia en la visita del Presidente de México.La prioridad para el movimiento es cancelar la instalación de la empresa, comentó el vocero León Fierro, asegurando que estarán presentes en el evento de Enrique Peña Nieto este lunes, pues consideran que el Gobierno federal tiene intereses en el proyecto.“Presenciamos uno de los operativos más grandes en Mexicali, creo que ni siquiera se ha visto algo así contra delincuentes del narcotráfico, asesinos o la oleada de inseguridad”, informó León Fierro.León enfatizó que la lucha contra la cervecera continuará de lleno, por lo que enfocarán todas sus energías en que se logre la cancelación de la planta de Constellation Brands.“A pesar de que nos han movido en ciertas posiciones en general, el movimiento sigue luchando en contra de la cervecería y tenemos muy claro que eso es un punto muy importante”, declaró Fierro.Aclaró que seguirán en manifestación en la planta de la cervecera, además de seguir muy de cerca al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para lo que se integrarán con gran parte de la población que rechaza las políticas federales.Luego de que no estuvo presente el líder de los campesinos en el desalojo, Rigoberto Campos, se sospechó de una fractura entre ejidatarios y Mexicali Resiste, pero el activista desmintió las suposiciones.Declaró que sigue el apoyo de ejidatarios, su principal encomienda es el cuidado de la toma de agua, ya que su especialidad es el control del agua agrícola, mientras que ellos tenían encargados los tanques y la carretera.Debido a que los agricultores han tenido problemas para llevar a cabo los últimos riegos de los cultivos, es que se presentaron a manera de protesta en las inmediaciones de la planta de Constellation Brands, según el Comité en Defensa del Agua Con aproximadamente 20 unidades de cultivo entre tractores y camiones de carga se asentaron en contra de la construcción de la cervecera, ya que consideran que agudizará el problema de abasto de agua en el campo y la ciudad, explicó el secretario del comité.“La población está pidiendo agua de Tijuana, Ensenada, Tecate, nosotros miramos el problema y queremos ayudar, porque es de la humanidad, pero también necesitamos atender la agricultura porque es el sustento”, aclaró Manuel Aguilar Barragán.La calificó como una empresa trasnacional que únicamente viene a explotar el preciado líquido del Valle de Mexicali, explicando que es una zona en sequía, por lo que causaría problemas graves.Agregó que otro motivo por el que acudieron, es por solidaridad ante el desalojo que ocurrió la noche del viernes, contra los manifestantes de Mexicali Resiste y otras agrupaciones, considerando que fue una injusticia.“Los agricultores siempre hemos estado presentes, pero de forma reservada, ahora ya venimos a hacer presencia aquí para que el gobierno se de cuenta que estamos en contra”, comentó el secretario del comité en defensa del agua.Aguilar declaró que su estancia será de forma pacífca, advirtiendo que llevarán más maquinaria y otro contingente, por lo pronto no bloquearán los accesos de la empresa cervecera.“No vamos a permitir que nos extraigan agua de los acuíferos y que nos venga afectar al campo”, concluyó el representante del comité.