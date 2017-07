Hay descontrol en zona turística de Puerto Nuevo

ROSARITO, Baja California(GH)

La venta irregular de bebidas alcohólicas en Puerto Nuevo ha encendido “focos rojos”. Los restauranteros del lugar advierten de posibles actos de corrupción ante la permisividad de las autoridades, quienes han hecho oídos sordos a la demanda de poner orden en la villa langostera.



Este lugar, considerado uno de los sitios más emblemáticos y que ha dado renombre internacional a Rosarito por su distintivo platillo de langosta servida con arroz y frijoles, atraviesa por un momento crítico, ya que además el comercio ambulante y semifijo amenaza con apoderarse de las calles y de las plantas de ornato, que literalmente son “secuestradas” para ser utilizadas como escaparate de mercancías y anuncios publicitarios.



En febrero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial el Reglamento para el Distrito Gastronómico de Puerto Nuevo, que en sus 72 artículos especifica las prerrogativas y prohibiciones que rigen a esta localidad, pero se convirtieron en “letra muerta” ante la falta de acción del gobierno, advirtió Rosa María Plascencia, restaurantera e hija de la creadora de la receta de langosta que dio vida a esta comunidad, Susana Díaz.



Mencionó que en los últimos años se invirtieron grandes sumas para mejorar la imagen e infraestructura de Puerto Nuevo, pero el desorden que se vive en la actualidad hace que todo vaya en retroceso y en perjuicio de los más de 30 restauranteros, que tienen la obligación de pagar sus impuestos puntualmente para no hacerse acreedores a multas.



Aseguró que ha sostenido reuniones con las autoridades, quienes prometen regular las actividades, pero en los hechos nada cambia, ya que los visitantes se pasean por las calles consumiendo alcohol, sin que nadie haga nada al respecto, lo que cambia el sentido familiar que siempre había tenido la villa langostera.





El desorden…



Al cruzar el arco que da la bienvenida a Puerto Nuevo, los visitantes son recibidos por los llamados “jaladores”, hoy bautizados legalmente como “hostess”, muchos de ellos deportados que son contratados por su dominio del idioma inglés.



En su trajín se afanan por llevar clientela a los negocios, al punto de hostigar a los comensales para lograr su cometido.



Mientras, del lado izquierdo de la entrada, puestos de venta de artesanías han diversificado sus actividades para hacerlas más redituables. Ahora, muy bien formados en línea, cántaros de barro con figuras sexuales y escarchados con sal y chile en polvo se encuentran listos para la bebida preferida.



“¡Micheladas, clamatos, margaritas, piñas coladas, pásele de cuál le sirvo!”, anuncian los vendedores sin el menor recato, pues de acuerdo con el Director de Regulación Jorge Hernández, no cuentan con permiso para venta de alcohol.



Son casi las 17:00 horas del sábado, María acompañada de dos amigas ya se encuentra “mareada”, dice entre bromas mientras da un trago a su bebida que disfruta sentada en una de las bancas de la calle.



Como ella decenas de personas se pasean por las calles con sus cántaros o piñas en la mano, otros más con botellas o botes de cerveza.



Durante el recorrido realizado por FRONTERA también se pudo constatar que las palmeras plantadas para embellecer el lugar, se utilizan para colocar mercancía y anuncios publicitarios.



Las quejas…



La restaurantera y vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito, Rosa María Plascencia, expuso que por muchos años han contribuido a la economía de Rosarito y consideró que a través del sector restaurantero se ha enaltecido al municipio con el platillo de langosta estilo Puerto Nuevo, por ello quieren que esa esencia que tiene el lugar se preserve.



Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado porque los rebasa el comercio informal, el cual deteriora el proyecto de vida de los restauranteros, quienes tienen más de 60 años impulsando el destino gastronómico.



“Hacemos un llamado a las autoridades para que nos apoyen y protejan. Simplemente que apliquen el reglamento y las leyes para que Puerto Nuevo se preserve y siga siendo lo que ha sido por toda la vida, un destino familiar, gastronómico, donde la gente viene a comer y tiene seguridad”, expuso.



Sentenció que existe una competencia desleal para el comercio establecido, porque ellos pagan impuestos para vender alcohol, colocar anuncios y para el pago para la recolección de basura, mientras que al comercio informal se le dispensa todo.



En últimas fechas, dijo, se permite vender bebidas alcohólicas sin permiso, ya que los artesanos preparan bebidas que hasta podrían estar adulteradas y que se venden bajo la premisa que es la “receta del abuelo”.



“Ahorita la gente camina con bebidas alcohólicas, esto no debe ser.

La autoridad debe poner orden”, sentenció.



Las autoridades ya tienen conocimiento de la situación, añadió, pero nada ha pasado, todo sigue igual, pues no se puede tener un permiso para vender artesanías, joyería y además para expender bebidas con alcohol, eso no es legal.



Plascencia Díaz puntualizó que se está perdiendo el trabajo de tantos años de los restauranteros.



Precisó que otro problema que enfrentan son los llamados “jaladores” quienes molestan al turismo, porque es desagradable que te estén jalando para convencerte que visites un restaurante determinado.



Agregó que hay muchos comentarios negativos sobre la venta de drogas que los involucra, y ese es otro tema donde la autoridad debe entrar.



Mientras que la policía, solo se da sus vueltas aún y cuando su presencia es importante para garantizar la seguridad de Puerto Nuevo, advirtió.



De no atenderse la problemática, añadió, el riesgo es que se cambie la esencia de Puerto Nuevo, porque está fuera de lugar ante la venta indiscriminada de licor y la proliferación del comercio ambulante que no tiene que ver con el destino gastronómico.



La corrupción, sentenció, es algo en lo que se piensa, porque todo está fuera de lugar y de orden. No hay otra manera de justificar lo que pasa en la villa langostera.



La autoridad…



El director de Regulación Municipal, Jorge Hernández, dijo al respecto que tiene poco tiempo en el cargo, pero ha armado una estrategia para atender los problemas que hay en Puerto Nuevo, pues busca cómo ordenar el desorden que durante años ha existido en el sitio.



Aseguró que ya se pidió a los comerciantes que retiren la mercancía de las banquetas para que permitan el acceso y el flujo de los turistas, pero advirtió que si bien se localizó mercancía expuesta en algunas palmeras, no se ubicó a los propietarios de las mismas para sancionarlos.



Dijo que durante sus recorridos no encontraron comerciantes ambulantes, aunque sí muchas invasiones a las banquetas, y en cuanto a los “jaladores”, mencionó que hay muy pocos, pero se pretende llegar a un arreglo con los restauranteros para que ellos los apoyen uniformando a su personal y se otorguen gafetes de identificación por parte del Ayuntamiento, que ellos deberán pagar.



Hernández Islas comentó que todavía no hay un plazo para ordenar las actividades en Puerto Nuevo, pues no es posible asignar a personal fijo en el sitio para atender permanentemente los problemas que surgen en el sitio.



Finalizó diciendo que realizarán operativos de verificación sobre la venta de alcohol, al aceptar que algunos locales no cuentan con él, pero no ofreció fecha para meter reversa a las irregularidades, que a diario se comenten en las calles de Puerto Nuevo.