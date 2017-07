Camina todos los días al refugio temporal

MEXICALI, Baja California(GH)

Abraham Benítez Estrada, de 79 años de edad, todos los días acude al refugio temporal para resguardarse del calor que aqueja a Mexicali.



En su hogar sólo cuenta con un abanico de techo, el cual considera que no es sufciente para esta temporada de verano que agobia a los más necesitados.



“Vengo por las temperaturas tan altas que han estado aquí en la ciudad, soy cachanilla aquí nací pero considero que ya no lo resisto muy bien como antes”, compartió Abraham.



Todos los días se va caminando al alberge desde su hogar en la colonia Pueblo Nuevo, ya que le sirve de ejercicio, por haber sido deportista toda su vida.



“Me gusta mucho el boxeo, fui boxeador, primero comencé mi carrera en

amateur, me tocó ser campeón dos años y posteriormente boxeé profesionalmente en Estados Unidos y logré el campeonato de peso Welther en Baja California”.



“Me sirve el ejercicio para mis piernas, todavía camino bien, no he tenido ningún contratiempo, mis piernas me responden bien”.



“Le doy gracias a la vida que todavía me ha tratado bien, nada más las altas temperaturas están canijas, ya no se puede”, declaró el don Abraham, quien considera que esta es una buena opción para lograr resguardarse del calor.



LLEGAN FAMILIAS



Personal encargado del Refugio Temporal indicó que por lo menos una vez a la semana acuden familias a resguardarse en el lugar.



La más reciente se trató de una madre de familia que llegó en compañía de sus dos hijos, provenientes de la colonia Valle del Colorado.



Hasta el momento se atienden a más de 35 personas por día, siendo constantes las mismas personas los que visitan el lugar diariamente.



Sin embargo, arriba de 230 personas nuevas se han registrado desde que se puso en operación el albergue.