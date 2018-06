'Muy cerca el día clave del cambio verdadero': Jaime Bonilla Valdez

TIJUANA, Baja California(GH)

“Ya solamente nos quedan cuatro días de campaña y en los cinco municipios de Baja California, militantes y simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia, nos dicen que ya están listos para votar”.



Es lo que dijo el candidato a senador en la primera fórmula, Jaime Bonilla Valdez, al evaluar de manera somera las condiciones en que enfrentan el juicio de los votos en las urnas, el próximo domingo 1 de julio entrante.



Hizo hincapié que, de acuerdo con la legislación electoral, como aspirantes a los cargos de elección, tienen hasta el próximo miércoles 27 de junio en curso para “hacer campaña”. Desde el día 28, inicia la “vedad” que precede a las votaciones.



Bonilla Valdez no pasa por alto que “en todos los lugares que visitamos durante los días de campaña o en las reuniones con grupos civiles, comunitarios y empresariales, nos dicen lo mismo: Ya queremos que sean las elecciones para votar por ustedes”.



“Les llama la atención y se interesan abiertamente por las 50 propuestas del Proyecto Alternativo de Nación de nuestro candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y nos comprometemos a respaldarlas desde nuestras posiciones como legisladores en las cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión”.



El punto central del “Cambio Verdadero” que iniciará con el respaldo popular en las urnas, es el combate franco a la corrupción en todos los niveles.



“El mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador, va a bajarse el sueldo a menos de la mitad de lo que percibe el presidente Enrique Peña Nieto”, recordó Bonilla Valdez.



“Y, tan dispuesto está en poner el ejemplo de honestidad y austeridad, que ha dicho repetidas veces que se someterá al juicio popular, de los mexicanos, para que cuando cumpla los dos primeros años en la Presidencia de la República, digan si quieren que siga por más tiempo o que se vaya. Como dice, el pueblo pone y el pueblo quita”.



Refirió que AMLO, en sus discursos de casi una hora, insiste en hacer el llamado a votar parejo; aseguró que no habrá más gasolinazos y tampoco aumentará impuestos en todo el sexenio.



Además, dijo, se va a convocar una “consulta” para la paz en México, y para atender el problema de los desaparecidos. Habrá voluntad política para hacer justicia y que se sume a organismos internacionales para atender el tema.



En el tema de la inseguridad que vivimos en estos momentos en Baja California, dijo el aspirante al Senado de la República, que desafortunadamente está dañando lo más importante: la tranquilidad de las familias.



“Como Senador voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para devolverles la paz y la seguridad. Nuestros niños merecen vivir en un entorno que fomente su desarrollo, no entre violencia y delincuencia”.



Estamos cada vez más cerca del día más importante para México en los últimos 100 años. Tenemos que estar listos para salir a votar en familia tempranito y para defender el voto. Acuérdense: voto parejo para todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia".