Apuesta Juanita a regularizar los 'chocolates'

TIJUANA, Baja California(GH)

Horarios de trabajo preferenciales para las mujeres y la regularización de automóviles “chocolates” en Baja California son las principales propuestas de la candidata al Senado de la República, Juanita Pérez Floriano por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



En entrevista con PERIÓDICO FRONTERA, la ex secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado señaló que el tema de las mujeres trabajadoras lo vio debido a que muchas se sienten inseguras al salir de sus casas para llegar a los sitios donde laboran.



“Estamos proponiendo un horario preferencial para las mujeres tanto el sector público como privado; En Baja California, en Tijuana no tenemos alumbrado público y las mujeres salen de su casa a tomar un autobús, caminando tres cuadras y en el horario de invierno está oscuro y pueden ser objeto de un acto de violencia”, declaró.



Por lo que buscará realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo con una perspectiva de género, ya que también esto ayudaría a que las madres pasen más tiempo con sus familias.



Mientras que respecto al tema de los “chocolates”, dijo que esto representa un problema de inseguridad en la frontera Norte debido a que este tipo de unidades son utilizados para cometer delitos.



Además, las personas propietarias de estos automóviles no tienen la seguridad patrimonial y si tienen un accidente, no cuentan con seguro, quedando en estado de indefensión.



“La propuesta es integrar un padrón para que una vez que Pepe Meade sea presidente de la República, se va a abrir una ventanilla en el SAT para que estas personas puedan regularizar sus vehículos, no todos serán posible porque algunos no cumplen con el más mínimo estándar de protección al ambiente”, manifestó.



Especialmente porque este cruce ilegal de autos ha acabado con un sector importante en la frontera que son los loteros de vehículos usados.



Teniendo como compromiso que los recursos derivados de este programa sean utilizados en un fondo de pavimentación para la ciudad.



También buscarán reformar el artículo 115 y 116 constitucional con potestades tributarias que permitan que impuestos federales sean recaudados en los ayuntamientos para fortalecer sus finanzas.



“Estamos convencidos que tenemos que sacar de la crisis financiera que mantienen los actuales ayuntamientos para que la gente tenga servicios públicos de calidad. Lo que ya no aguanta Baja California es que los residentes no tengamos recolección de basura a tiempo, alumbrado, bacheo, pavimentación y desde hace varios trienios no se ha podido hacer grandes obras de infraestructura debido a falta de recursos”, comentó.



La ciudadanía demanda seguridad

Durante los recorridos que ha realizado en el Estado, las principales quejas y necesidades de la ciudadanía es en materia de seguridad pública, ya que se sienten inseguros ante los altos índices de homicidios.



“Ya no queremos que se detengan delincuentes y que salgan por una puerta giratoria de las cárceles, eso no puede ser”, indicó.

Asimismo, le demandan que los políticos se pongan de acuerdo y trabajen de manera conjunta para el beneficio de la población y de igual forma acabar con la impunidad.



Otro de los temas es el fortalecimiento de la transparencia, porque la ciudadanía quiere saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos, y quienes son los beneficiados.



No seguirán línea del partido

Pérez Floriano aseguró que ni ella ni su compañero de fórmula, Alejandro Arregui, en caso de resultar ganadores, seguirán “línea” por parte de su partido, al señalar que representarán a los bajacalifornianos y sus intereses.



“No habremos de aceptar línea de nuestro partido político, si afecta los intereses de los bajacalifornianos, no tenemos más responsabilidad y compromiso que con ellos; para ser representante popular tienen que representar a la gente”, manifestó.



Igualmente, armarán un gran bloque de senadores de todos los partidos en la frontera Norte para que en los temas comunes logren acuerdos de manera importante en beneficio de Baja California.



Por lo que piden a la ciudadanía al momento de emitir su voto analizar la historia de vida de cada candidato.



“En nosotros encontrarán que somos gente transparente, de compromisos, de mucho trabajo y que entendemos la política bajo dos parámetros importantes, para servir y construir. Si estás en un espacio público o privado y no construyes resultados para la gente, dedícate a otra cosa”, añadió.



En cuanto a sus oponentes, aseguró que hasta el momento no les ha prestado atención a sus propuestas debido a que no le han generado interés, pero lo que sí ha visto es una ciudadanía que demanda todos los días respuestas a sus pericones, por lo que le gusta mantenerse al margen de la discusión política.



“Estamos Alejandro y yo muy emocionados por la respuesta de la gente, nosotros vamos de manera ascendente para lograr el triunfo el próximo 1 de julio y las campañas sirven para conocer a mayor profanidad nuestro Estado y hacer compromisos para resolver problemáticas añejas que desgraciadamente aún no se han resuelto”, puntualizó.