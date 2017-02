Piden productores del valle investigar nueva cervecería

MEXICALI, Baja California(GH)

Los productores del Valle de Mexicali hicieron un posicionamiento en contra de Constellation Brands, enfatizando que más que hablar con el Gobernador, exigen una investigación a la empresa.



Los agricultores tienen un día de plantón en el estacionamiento frontal de la Plaza de los Tres Poderes, a donde llevaron maquinaria desde el Valle de Mexicali, explicaron que no se moverán hasta que sean atendidos.



Jesús Fernández Gardea detalló que esperan que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid los atienda personalmente, señalando que lo engañaron o lo están engañando, pues hay irregularidades en la asignación de agua a la empresa cervecera.



Gradea explicó que quieren que la Cervecería no se instale, pues tienen la sospecha de que está perforando para sacar agua del acuífero sin permiso, exigiendo una investigación en el tema.



En cuanto a las acusaciones de que los agricultores son los primeros despilfarradores de agua, Raúl García Hernández, contestó que el Gobierno no les ha apoyado para tener maquinaria ni el sistema que pueda volver eficaz su uso.



Señalaron que Constellation Brands representa tres familias que quieren apoderarse del agua de Mexicali y que no traerán beneficio a la ciudadanía, aseverando que es un riesgo llevar a cabo el proyecto.



“Hay una cerrazón del Gobierno, nosotros tenemos información precisa, están confundiendo a la ciudadanía y aquí el agua está etiquetada, no sobra agua para la cervecera”, agregó el ejidatario Raúl García Hernández.



Señalaron que el destino del agua del Valle es para uso agrícola, por lo que no pueden cambiarla repentinamente para uso industrial, mucho menos cambiar el uso del agua de la ciudadanía.



Eduardo Andrade, también ejidatario, explicó que de tomar agua subterránea, bajaría el manto freático y subiría la sal, lo que traería problemas en el equilibrio del medio ambiente.



Los campesinos dieron respuesta a las declaraciones hechas por el gerente de Constellation Brands, Jorge Alberto Burgoz Noriz, durante la entrevista concedida al periódico LACRÓNICA.



En la entrevista publicada ayer, el representante de la cervecería da respuesta a diversas inquietudes de la sociedad mexicalense, sobre el consumo de agua por parte de esa empresa.



Burgoz indicó que la cervecería usaría 0.3% del agua anual que le corresponde a Baja California.