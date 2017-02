Deportan casi 2 mil menores por Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Llegan con los estragos psicológicos de haber vivido una deportación, a su corta edad, 1 mil 744 menores de edad fueron devueltos sin el acompañamiento de un adulto, por el Estado de Baja California en el 2016.



Desorientados son recibidos por las autoridades migratorias, después de obtener sus datos son canalizados a Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde separan a los menores de 13 años, de los mayores.



Según los datos del año 2016 del DIF, fueron puestos a su disposición 1 mil 744 migrantes menores de edad, no acompañados, de los cuales 692 fueron deportados por Mexicali y 1 mil 052 por Tijuana.



En ese mismo año el Albergue del Desierto, atendió a 450 adolescentes y a 300 mujeres migrantes, todos los menores fueron reintegrados a sus familias, explicó la directora del centro asistencial, Mónica Oropeza.



Los casos locales son los que tienden a querer salirse, ya que conocen la ciudad, pero no se van hasta que lleguen por ellos, los que no tienen familiares en el Estado se quedan tranquilos hasta que llegan por ellos.