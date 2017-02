Aprueba Cabildo bajar el precio de entrada en Juventud 2000

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo del 22 Ayuntamiento aprobó la reducción del costo de la entrada al Parque Juventud 2000 y la eliminación del cobro del estacionamiento, los cuales deben ser avalados por el Congreso Estatal.



En la 7 Sesión Extraordinaria de Cabildo, se presentó una dispensa de trámite ante Comisión referente a una iniciativa de Reforma de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.



Fueron tres acciones que pretendían reformarse dentro de la Ley, donde la que destacaba era la referente a la modificación a los costos de los servicios que presta el Parque Juventud 2000.



En este punto, la propuesta era que el cobro por el concepto de entrada al Parque Juventud 2000 se redujera de los 15 a los 7 pesos.



En lo referente a los estacionamientos, se quitaba cualquier cargo o cobro para que quedara finalmente en 0 pesos, señalaba la propuesta.



La iniciativa de reforma, también mencionaba lo referente al establecimiento del 15% de descuento por pronto pago del impuesto predial del 1 de enero hasta el 20 de febrero.



Además, se mencionaba la reducción del importe del predial de 2.5 a 2.0 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a más de 31 mil familias mexicalenses.



A las personas que hicieron su pago de impuesto predial antes de los beneficios que otorga esta reforma, se les bonificará la diferencia que resulte para el pago del impuesto predial del próximo año.



Dentro de la discusión de la propuesta, la regidora Alejandra Ang Hernández comentó que debía ser enviada a Comisiones para su análisis, ya que no existía una revisión detallada de las familias beneficiadas con la reducción del predial.



Por ello, solicitó que se separaran los puntos para dar un voto particular de cada uno de los temas a reformar.



El Presidente Municipal comentó que no podía realizarse de esa forma al tratarse de un solo documento, pero que podía sufragar de manera particular al momento de llevarse la votación.



Finalmente la iniciativa fue votada de manera unánime en lo general, solamente con el voto particular de Ang Hernández en lo referente a la reducción del Impuesto Predial.



Argumentó que no estaba de acuerdo en limitar el beneficio solamente a 31 mil familias mexicalenses, cuando se pudiera analizar en Comisión e incrementar esa cifra.



Esta propuesta deberá ser turnada al Congreso Estatal para su revisión y autorización para que entre en vigor.