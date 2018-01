Desechan cargos penales contra manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los detenidos por la Policía Estatal Preventiva el pasado martes 16 de enero fue liberado del proceso que se le seguía en su contra con daños en propiedad ajena y lesiones calificadas, cargos que fueron desechados por una juez de Control.



Daniel González Bejarano se presentó este lunes a la audiencia de vinculación a proceso a la que estaba citado en la Sala 8 de calle Sur, proceso que llevaba en libertad desde el jueves por la noche.



La jueza Hilda Maritza Morales Mercado encabezó la audiencia en la que, tras varios recesos, determinó que no vincularía a proceso al imputado, debido a que no se presentaron pruebas suficientes para ello.



La defensora pública, Elizabeth Campa, presentó testigos que declararon a favor del imputado y demostraron con diversas pruebas que su representado no cometió los actos que la fiscalía buscaba imputarle.



Esta misma abogada pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, fue la misma que los otros dos manifestantes detenidos rechazaron para que un abogado particular los representara, aunque en su caso los resultados fueron distintos.



El mismo González Bejarano declaró a LA CRÓNICA el pasado jueves a su salida del Centro de Detención Provisional, que sospechaba que armaban el caso en su contra y que confiaba que su caso se resolvería conforme a derecho.



“Me pasearon como dos horas la PEP, no sabía qué iban a hacer conmigo, hablaban por la frecuencia que si qué hacían conmigo, que si qué delito o a donde me llevaban, quisieron llevarme a la PGJE y ahí escuché que estaban haciendo artimaña para empapelarme”, dijo.



Este martes está programada la audiencia de vinculación a proceso de los otros dos manifestantes detenidos, acusados de delitos contra funcionarios públicos y lesiones calificadas.