Preparan reinicio de negociación del TLC

Durante la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (Tlcan), que se realizará del 23 al 30 de enero, se espera abordar de forma más específica los temas que son de mayor interés para las tres naciones.



Salvador Maese Barraza, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali A. C. (Index Mexicali), comentó que durante esta sexta ronda que se llevará a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá, continuará la participación de la industria maquiladora mediante un equipo de alrededor de 20 personas que participarán en cada una de las rondas.



A pesar de que las negociaciones no han avanzado con la velocidad deseada, señaló el presidente, se espera que esta sexta etapa de rondas toque temas más específicos.



Por el momento ya se espera una serie de declaraciones por parte de los secretarios de Economía de los tres países, una intervención que no se ha visto desde hace alrededor de tres meses.



“Creemos que las intervenciones que se van a dar van a ser más objetivas, más precisas de que ya se está avanzando en algunos de los muchos de los temas que implica este Tratado”, expresó. Según señaló Maese Barraza, entre los temas que se trabajarán en esta sexta ronda se encuentran el de las reglas de origen en el sector automotriz, donde la negociación se ha detenido un poco debido a demandas por parte de los Estados Unidos, aunque aseguró que se espera un equipo estadounidense más mesurado.



“Vemos ya que el grupo negociador de Estados Unidos está más abierto, creo que la manera en la que estamos trabajando en equipo entre Canadá y México, estamos haciendo esa alianza fuerte para que las cosas se den de forma más balanceada para todos”, explicó.



A pesar de estas expectativas, el presidente descartó la posibilidad de que se esté acercando el fin de las negociaciones del Tratado, pues todavía hay muchos temas en la mesa.



OTROS TRATADOS



Maese Barraza señaló que además de las renegociaciones del Tlcan existen otros tratados comerciales que están en revisión actualmente, tal es el caso del nuevo Acuerdo Transpacífico, ahora sin la presencia de Estados Unidos, que se espera concluir el próximo marzo en Chile.



Además de este tratado, también se han registrado grandes avances en el tema comercial con algunos países europeos y asiáticos para el sector maquilador.