Sin cuantificar afectación en recaudación de predial tras bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Mexicali no tiene una cuantificación exacta de la cantidad de recurso que se perdió en materia de recaudación de impuesto predial durante los 8 días que estuvo bloqueado el Palacio Municipal.



El tesorero municipal, Saúl Martínez Carrillo, aceptó que la contingencia causó afectaciones al Gobierno Municipal en términos operativos y de flujo de ingreso.



No quiso dar un porcentaje de pérdida de ingreso por el plantón en las oficinas centrales del Ayuntamiento, asegurando que no se tiene una cuantificación del dinero que se pudo haber perdido esos días.



A pesar de esta situación, hubo buena respuesta en las cajas externas del Municipio, al igual que en los bancos y el pago vía Internet, manifestó.



Martínez Carrillo afirmó que históricamente la tercera y cuarta semana de enero son las mejores en cuanto a recaudación de impuesto predial, por lo que esperan una buena respuesta de la ciudadanía.



Comentó que se está valorando de manera legal aumentar el periodo de descuentos que tenían los mexicalenses en el mes de enero para pagar su predial.



Agregó que se tiene un plan operativo que se está implementando para regularizar el pago del impuesto predial tras el periodo en que estuvo cerrado el Ayuntamiento.



Más detalles en la edición impresa