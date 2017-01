"¡Ni un paso atrás!"

MEXICALI, Baja California(GH)

, expresaron miles de almas en la marcha de convocatoria nacional contra el gasolinazo y a la cual Mexicali se sumó.Por tercera ocasión en menos de un mes, miles de ciudadanos marcharon pacíficamente y en orden en contra del Gobierno federal y el estatal, principalmente en rechazo alEn la explanada Norte de Palacio Municipal se concentraron hasta 10 mil personas y en general marcharon más de 25 mil ciudadanos, de acuerdo al reporte oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.En redes sociales las personas subieron videos y fotos desde la marcha donde afirmaron que asistieron 30 mil personas e incluso que se había superado los 40 mil ciudadanos.comentó Tomás Vergara Verdugo, manifestante de la tercera edad que con una caminadora marchó toda la ruta desde la glorieta hasta la explanada de los Tres Poderes.A la manifestación se sumó el grito sonoro de rechazo a la instalación de la empresa cervecera en el Valle de Mexicali.Argumentaron en lonas y cartulinas que el agua es de los residentes del Valle y no para una empresa privada.fueron frases expresadas en lonas y cartulinas.Así comoLa expresión más repetida y visual fue el rechazo directo y repetitivo contra la diputada estatal y dirigente estatal del sindicato de burócratas, Victoria Bentley Duarte.Fue etiquetada por el hashtag dey pedían en las cartulinas y gritos que renuncie y fue señalada como traidora.fueron consigan repetidas en la manifestación.Se colocó una piñata con la frasey unas cartulinas con la fraseen referencia a las que emitió cuando ingresó a la fuerza a Palacio Municipal.También se observaron frases en contra de la diputada estatal Trinidad Vaca Chacón, aunque en menor cantidad.Los manifestantes terminaron de llegar a las 13:30 horas al Centro Cívico pero la concentración en la explanada de los Tres Poderes continuó por varias horas más la que congregó a residentes de la zona urbana y Valle de Mexicali.La marcha comenzó a avanzar desde las 10:30 horas del domingo y durante tres horas consecutivas estuvo llegando gente y contingentes de personas que se iban sumando.Carriolas con bebés, niños con cartulinas, familias completas, adultos con perros, en caballo, sobre motocicletas, en bicicleta o a pie, miles marcharon.Las matracas resonaban y los gritos deeran constantes y sonantes.Una Banda de Guerra marchaba al ritmo de los tambores y una orquesta iba musicalizando el ambiente al son del Himno Nacional Mexicano, el canto de Baja California,y otras melodías que corearon y bailaron los manifestantes.Al grito de, los manifestantes comenzaban a hacer cimbrar el asfalto acompañados del sonar de trompetillas y la melodía de fondo dede Molotov que motivaba a los ciudadanos.La tercera marcha contra ese caracterizó por la presencia de gente del Valle de Mexicali, quienes arribaron a la Plaza de los Tres Poderes para exigir diversas peticiones al poder federal, estatal y municipal.En los discursos imperó el descontento de los residentes de la zona rural, por el proyecto de la empresa cervecera Constellation Brands, quien requiere de 2 millones de metros cúbicos al año de agua potable.Si bien fue abrogada la Ley del Agua, los manifestantes se quejaron de que el Gobierno endeudó a los municipios con 500 millones de pesos con la resolución de Hacienda del dictamen 62, que permite que asociaciones públicas y privadas puedan explotar las desalinizadoras del Estado y parte de la red pluvial de Mexicali.El Valle de Mexicali estuvo presente en la manifestación.“Esto lo aprobaron el PAN y el PRI, lo que va a permitir que las empresas exploten el agua, minería, petróleo, materiales pétreos de una manera impune y ya lo estaban haciendo con el acueducto”, declaró Renato Landeros.Otro tópico de las expresiones en el micrófono fue el reciente capítulo de la diputada del PAN, Victoria Bentley Duarte, quien entró a la fuerza al Palacio Municipal, a empujones contra los manifestantes.En la explanada instalaron un escenario donde cientos tuvieron un minuto para expresarse, el espacio fue decorado con una piñata de cerdo con un letrero alusivo a la diputada y también líder sindical de los burócratas, Bentley Duarte.Más de 15 mil personas se asentaron en la explanada, quienes tenían una actitud positiva ante el logro de la abrogación de la Ley Estatal del Agua, por lo que también hubo festejos con tambores y bailes.René Prieto, productor de la colonia Rodríguez, señaló que la problemática general del Valle de Mexicali es el agua, ya que no hay suficiente para los cultivos y se la quieren llevar a la industria.“Nos quieren quitar el agua por lo que nos veríamos afectados más de 236 pozos, cada concesión tiene aproximadamente de cinco a ocho usuarios”, señaló Prieto.Dijo que están realizando un procedimiento legal ante instancias federales, acusó que Constellation Brands se acercó a algunos campesinos tratando de engañarlos para obtener los derechos de sus pozos.Mencionó que esperarán que Francisco Vega de Lamadrid aclaré todos los problemas este 27 de enero, así como el tema de la gasolina, diésel, fertilizante.Informó que ya se habían manifestado en el ejido Irapuato para evitar la construcción del acueducto.Cada uno de los representantes de los plantones en Recaudación de Rentas, Gobierno del Estado, Congreso y Ayuntamiento, expusieron su experiencia y los pormenores para los próximos días.Agradecieron a los ciudadanos y empresarios que los han apoyado con alimentos y equipo para poder sobrevivir las dificultades climatológicas.Señalaron que no pueden retirarse de los plantones ya que sólo así pueden salvaguardar el futuro de las presentes y futuras generaciones, invitando a la comunidad a hacer presencia en los bloqueos.En el discurso señalaron los pendientes a cumplir, ceder y analizar por parte de los Tres Poderes de Gobierno, advirtiendo que no moverán los bloqueos hasta que sean cumplidos.Las exigencias al Gobierno del Estado por parte de los manifestantes son el pago inmediato a los trabajadores del Estado, maestros jubilados e interinos que tienen salarios detenidos.Reducción del salario del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y todos los funcionarios de primer nivel en un 50%, además de que abandonen los bonos y gastos superfluos.Exigieron la eliminación del costo de la verificación vehicular, agregaron que presenten inmediatamente el gobernador y todos los funcionarios de primer nivel su declaración tres de tres.Otra exigencia fue surtir de insumos y medicamentos a los hospitales, además de modificar la Constitución estatal, para poder eliminar el fuero e implementar la revocación de mandato.Hacia el Ayuntamiento señalaron que el 26 de enero pondrán una mesa para analizar el tema del predial entre manifestantes y el Alcalde de Mexicali, el 2 de febrero se revisará el tema del Impuesto al Alumbrado Público.Para el Gobierno federal exigieron la reversa del ‘gasolinazo’ y la renuncia del presidente de la nación, Enrique Peña Nieto Largas filas se aglomeraron en la manifestación, para firmar cuatro iniciativas que serán enviadas a los respectivos órganos para que sean votados y en su caso aprobados.Las iniciativas que se firmaron fue el juicio político contra la diputada Victoria Bentley Duarte, iniciativa de revocación de mandato, cancelación de perforación de pozos y acueducto de Mexicali para la cervecera Constelation Brands y eliminar la obligatoriedad de la verificación vehicular.Habrá una reunión a las 12:00 horas el día del 23 de enero para revisar las diez demandas al Gobierno del Estado, que serán dialogadas en mesas de trabajo en las próximas fechas.Francisco Fiorentini Cañedo, presidente del Patronato de Cruz Roja, fue a dialogar con los manifestantes.Manifestantes pedían la salida de Victoria Bentley como diputada local.“Mexicali dice no al gasolinazo”.“Fuera las ratas”.“Resistencia pacífica Mexicali”.“Productores del Valle de Mexicali unidos contra el alza a los energéticos”.“Soy pequeño y lucho por un mejor futuro”.“Peña Nieto, ya estamos cansados y hartos de tu mal gobierno”.“Nos han robado hasta el miedo”.“Los mexicanos exigimos jubilaciones y pensiones dignas”.“Agua para el Valle, no a la cervecería”.“Seguimos en la lucha”.“Intentan enterrarnos pero no saben que somos semillas, resiste Mexicali”.“Ni un paso atrás”.“Ellos me quieren dormido, yo ya desperté, Mexicali de pie”.“Agrupación de jubilados y pensionados trabajadores IMSS, forjadores de la seguridad social en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora”.