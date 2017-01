Plantón deja sin recursos a Cruz Roja

MEXICALI, Baja California(GH)

La Cruz Roja corre el riesgo de detener sus servicios en un mes, por la falta de las donaciones aportadas en los trámites que se llevaban a cabo en Recaudación de Rentas, pues significaban un ingreso mensual de 3 millones de pesos.



El presidente del Patronato de la Cruz Roja compareció en las instalaciones de Recaudación de Rentas para hablar con los manifestantes de las afectaciones económicas que genera el bloqueo de tres semanas.



Francisco Fiorentini Cañedo comentó entender que la gente esté enojada, tratando de explicarles que el año pasado dieron 135 mil servicios, por lo que se verá afectada la misma comunidad en caso de su cierre.



“Yo calculo que tenemos para un mes de operación, en algunas semanas estaremos dejando de operar algunas ambulancias de emergencia, porque no tenemos suficientes para la gasolina”, declaró el presidente.



Los manifestantes lo rechazaron exponiendo que la Cruz Roja cobra los servicios ofrecidos, sin embargo hay que precisar que la institución no cobra por el traslado de pacientes en una emergencia.



“Después vamos a ir contra Cruz Roja, porque ahí nada es gratis, antes los apoyábamos, pero ahora es un negocio, un arca del Gobierno”, dijo uno de los manifestantes.



Fiorentini precisó que el año pasado se captaron 16 millones por parte de los trámites de Recaudación de Rentas, de los cuales ocho fueron en enero, febrero y marzo, por lo que estiman que se dejaron de percibir 3 millones.



Debido a los descuentos que tiene el canje de placas en esos tres meses, hay un mayor flujo de gente que acude a pagar, lo que significa que es la temporada fuerte para la Cruz Roja, dicha situación declaró Fiorentini es lo que más preocupa.



“Cruz Roja no es gobierno, es del pueblo y ustedes nos están causando un problema, mi obligación es decírselos, hagan lo que consideren prudente, si esto hubiera pasado en agosto, no nos estaría pegando como en este mes”, aclaró.



Acusaron a Fiorentini de ser un funcionario público, que sólo trataba de presionarlos para abandonar la causa, ante la cerrazón de los manifestantes, el representante de la Cruz Roja, decidió retirarse del sitio después de ser abucheado.



Acto seguido uno de los manifestantes lo alcanzó para ofrecerle botear y así no mermar el servicio de la Cruz Roja, Fiorentini lo agradeció, pero advirtió que boteando no se logrará juntar los 3 millones en un mes.



“Nosotros podemos botear a partir de ahorita, que nos traigan los botes y así ayudamos a la Cruz Roja, para que tengan los insumos básicos”, expresó el manifestante Roberto Martínez.



Cada tres meses se publica en los tres periódicos de la región los ingresos y distribución económica de la Cruz Roja, precisó el presidente de la institución.