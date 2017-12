Registra más del 70% de los alumnos esperados el Sistema de Inscripciones

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) registra a la fecha más del 70% de solicitudes de inscripción para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria en el Estado, a través de su plataforma de Internet.



Para que los padres de familia y tutores tengan oportunidad de realizar la inscripción de los menores sin necesidad de largas filas ni acudir directamente a los planteles, fue otorgada una prórroga de inscripción que vencerá el próximo viernes 29 de diciembre.



Alejandro Bahena Flores, Delegado del SEE en Mexicali, reiteró las bondades de este sistema de registro, pues además de poder hacerlo sin abandonar la casa o el trabajo, permite a las familias elegir hasta tres opciones de plantel para el alumno de nuevo ingreso.



“En agosto la mayoría de los lugares están agotados, y si no solicitaron su inscripción, de manera automática el sistema tendrá que asignarlos a un lugar que quizá no es el que quisieran, por eso insistimos en que aprovechen esta oportunidad”, señaló.



Se espera que 235 mil 609 niños y jóvenes de todo Baja California soliciten un lugar en el plantel que corresponda a su nivel educativo durante este proceso de inscripciones.



Hasta el pasado viernes 22 de diciembre, el sistema virtual registraba 47 mil 376 solicitudes de inscripción en Mexicali. La cantidad representa el 66.88% del total de alumnos esperados en esta ciudad, que asciende a 70 mil 835.



Más de 83 mil estudiantes de Tijuana han realizado su registro, alcanzando el 76% de su población estimada. En Tecate el 67% de los alumnos han realizado su inscripción, mientras que en Ensenada y Rosarito lo ha hecho el 67%.



El Delegado refirió que las inscripciones se han desarrollado sin contratiempos. En caso de presentar dificultades con la plataforma de internet, o tener dudas relacionadas con el procedimiento, puede acudir a Calle de la Industria 291, Colonia Industrial, o llamar al teléfono 559-86-74 para nivel preescolar, 559-8678 para primaria y 559-86-83 nivel secundaria.