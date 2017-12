Ecología sancionará a dueños de mascotas que no recojan los desechos

(Tomada de la Red)

El titular de Parques y Jardines del Ayuntamiento de la capital, Félix Villegas informó que uno de los principales problemas que registran en los parques y áreas verdes, es la falta de cultura de la población por limpiar las heces fecales de sus mascotas, por lo que dijo que podrían pedir apoyo a la Policía Municipal y Ecología para inhibir esta mala práctica.







“Tenemos una problemática muy fuerte, necesitamos ya el apoyo de Seguridad Pública y de Ecología, porque yo personalmente he llamado la atención a personas que he visto en los jardines que traen a sus perros y no recogen las heces de sus mascotas, y hay ocasiones que hasta te ofenden cuando se les hace el señalamiento”.







El funcionario municipal reconoció que a pesar de que esta acción se sanciona de acuerdo al reglamento de Parques y Jardines, estas multas no se aplican, pues no se detecta a las personas.







Mencionó que en el caso de los parques han colocado anuncios y botes especiales para la disposición de estos desechos, lo cual no ha sido suficiente, debido a que la problemática sigue presente.







Cabe mencionar que de acuerdo al reglamento de Ecología del Ayuntamiento de la capital, quien no recoja las heces fecales de sus mascotas puede ser acreedor a una sanción que va desde los 10 UMAS 30 UMAS, es decir quién sea sorprendido omitiendo esta acción deberá pagar de 754 pesos y hasta dos mil 264 pesos.



Fuente:http://planoinformativo.com/563912/ecologia-sancionara-a-duenos-de-mascotas-que-no-recojan-los-desechosslp