Recolección de basura no se suspenderá 25 y 1 de enero: Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

La recolección de basura no se suspenderá y se realizará de manera normal en las colonias que corresponden los días 25 de diciembre y 1 de enero.



El Director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Flores Vásquez expresó que con la finalidad de no afectar a la población, se hace un esfuerzo para que los días inhábiles se realice la recolección de basura en la Ciudad, Valle y San Felipe.



Informó que el domingo 24 de diciembre solo se atiende Centro Histórico y Comercial de la Ciudad, acudiendo dos veces por día, en el horario de 6:00 am a 12:00 horas y 6:00 pm a 12:00 am.



Por otra parte el lunes 25 de diciembre, se acudirá de manera normal a las colonias y fraccionamientos programados.



El Funcionario Municipal invitó a los mexicalenses a que se comuniquen al 072, para reportar alguna anomalía relacionada al servicio de recolección de basura, lámparas descompuestas, lotes baldíos, parques y vehículos abandonas, entre otros.



Finalmente el Director de la Dependencia Municipal, pidió a la población su comprensión por los retrasos que se puedan presentar en la recolección, debido a la acumulación de basura, que se genera por los festejos de Noche Buena y Año Nuevo, la cual se normalizará en los días siguientes.