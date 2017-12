Preocupa a IP reforma fiscal de EU

MEXICALI, Baja California(GH)

Fuga de inversiones o retenciones de nuevas inversiones extranjeras directas en México, podría ser los efectos por la nueva reforma fiscal de Donald Trump aprobada en Estados Unidos.



Así lo explico Federico Díaz Gallego, Presidente Estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California quien refirió que la reforma fiscal norteamericana puede afectar mucho a México.



“Es como si la competencia baja precios y no reaccionamos”, precisó.



La reforma fiscal de Donald Trump –que solo requiere la firma final del presidente anunciada para el 1 de enero del 2018- reduce el impuesto sobre la renta del 35% al 21% empresarial y deducibilidad del 100% en nuevas inversiones inmediatas.



“México debe reaccionar rápido y no esperarse a que pasen las elecciones de julio”, señaló.



Díaz Gallego explicó que México no puede reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente es del 30% a un 20% de manera inmediata porque generaría endeudamiento.



Reducir el ISR, explicó, requeriría de aumentar otros impuestos, servicios o generar nuevos para compensar el ingreso y flujo de recurso que requiere el país.



“Porque México necesita recursos y si se espera a reaccionar hasta julio, sería catastrófico…”



“Si México quiere competir con economía mundiales debe responder, no endeudarnos por trillones de dólares como lo hará Estados Unidos, nosotros no podemos endeudarnos pero sí bajar un impuesto y seguir siendo competitivos”, puntualizó.



BAJAR AL 20%



Juan Ignacio Gallego Topete comentó que las empresas que ya han invertido en México, les es más conveniente quedarse que moverse a Estados Unidos.



Sin embargo confirmó que el decreto fiscal de Donald Trump resta competitividad a México y la Federación debe actuar con celeridad para compensar el impacto.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) considera viable la reducción del 30% al 20% en el ISR como mínimo.



“Muchas veces nos quedamos de brazos cruzados y lo ideal es reaccionar sobre todo por los impactos en frontera”, dijo.



EMPLEOS EN RIESGO



El alcalde, Gustavo Sánchez Vásquez detalló que las ciudades fronterizas se verían afectadas con posibilidad de que empresas regresen a Estados Unidos.



Explicó que en Mexicali existen 130 empresas de manufactura de importación que generan 70 mil empleos.