Ven gasolineras incertidumbre para el 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

El presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Rubén Márquez, indicó que a la fecha se desconocen los cambios que se podrían observar en el servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el próximo año.



De acuerdo a lo que señaló el empresario, por el momento todavía existe mucha incertidumbre entre los agremiados mexicalenses ante el panorama de 2018, dado que no se han especificado las modificaciones para el próximo año.



“Hasta la fecha no nos han dicho qué va a ofrecer más, si trae un producto diferente, si el servicio de Pemex va a cambiar hacia nosotros, ese tipo de cosas, entonces en el ambiente hay mucha incertidumbre, no sabemos si va a subir”, explicó.



Además de la falta de conocimiento, que de acuerdo a lo que señaló Márquez ha creado “miedo” entre los agremiados mexicanos, se suma la cautela de las empresas extranjeras, sobre todo americanas, dado que algunas se han acercado al mercado mexicano pero sin llegar a consolidar.



“Sí hemos visto que con mucha cautela han estado, muy poquito, entonces realmente no sabemos qué nos espera para el año que entra” explicó.



“Sé se han acercado, pero se acercan y ahí queda, no hay nada”, reiteró.



Ante la situación, Márquez indicó que los empresarios gasolineros se encuentran en espera de recibir información más específica por parte de Petróleos Mexicanos.



Por el momento, resaltó que buscarán la manera de reducir el gasto operativo de las estaciones de gasolina, el cual ha incrementado paulatinamente en los últimos meses.