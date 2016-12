Entregan residencia a ganadora del Magno Sorteo de la UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

La señora Maru originaria de Tijuana resultó la gran ganadora del primer premio del magno sorteo 79 que organiza la Universidad Autónoma de Baja California (Uabc).



El boleto ganador lo adquirió al comprárselo a una sobrina suya, quien además es estudiante de la Facultad de Derecho Campus Tijuana.



“Ya ahorita si siento alegría, al principio no porque todo estaba como adormecido, porque no sabía exactamente qué creer, pero ahora que ya la vi, no lo puedo creer”.



“Le quedaban dos boletos y nos los ofreció en familia, de esas veces que como familia para echarte la mano y no lo pagues, de ahí lo compré”, expresó la ganadora, quien además dijo no saber qué hará con la residencia.



No es la primera vez que la señora Maru participa en los sorteos, ya que desde hace 4 años aproximadamente que adquiere sus boletos.



“No duden en participar, es una inversión y da mucha satisfacción, mucha alegría, te cambia totalmente la vida”, comentó.



Por su parte, Gabriela Rosas Bazúa, Coordinadora de Sorteos Universitarios, dijo que a pesar de que no se vendió el 100% de los boletos, la participación ciudadana sigue rindiendo frutos.



“Hay que seguir participando, apoyando a la educación superior porque dan testimonio de lo que la gente dice. Primero lo hacían por colaborar, luego por la familia”.



