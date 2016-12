Solicita IP reducción en gastos a Gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo general a aumentos de impuestos y derechos sin un plan de ajuste y recorte presupuestal en los gobierno estatal y municipal, fue emitido por el Sector Empresarial., expresó Francisco Fiorentini Cañedo, presidente de Coparmex.La crítica fue contra incrementos al ciudadano basados en la inflación como la tarifa del agua, pero que se contraponen con aumentos salariales del 10% a la burocracia.“Deben también anunciar cuáles serán los programas de reducción de gasto, de prejubilación y de reducción de nómina”, dijo.Un ejemplo que emitió fue el aumento del 10% a la recaudación del predial que equivale a un ingreso extra de 32 millones de pesos anual, contra un 10% de aumento a la clase burócrata que equivale a 240 millones de pesos anuales.En tema de Ley del Agua, coincidió en que“El derecho universal del agua suena muy bonito plasmado en las leyes, pero nos cuesta, ahora podrán cortar el agua, pero habrá una toma comunitaria para poder mover con baldes y recipientes el líquido”, explicó.José Manuel Hurtado Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, afirmó que los incrementos en impuestos, derechos y tarifa del agua“Ya párale Gobierno, la verdad está muy sacrificado para todos los bolsillos, es un golpe más y ya no aguantamos tanto aumento”, comentó.En tema de corte total del servicio del agua, declaró que es preocupante.“Es un tema que se debe de analizar bien, no se debe de cortar completamente, si con los reductores ya están perjudicados, ahora sin agua y en tiempos de verano sería inhumano, tenemos que pensar en la ciudadanía”, declaró.Juan Manuel Espino za Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) resaltó que“La solución que se ha propuesto, es reducir la nómina y trabajar con la burocracia, pero como no pudieron con ello, la opción más sencilla fue aumentar los impuestos para mayor fluidez en el Ayuntamiento…”.“Hay un descontento en el gremio porque la revalidación de permisos de alcoholes se elevó en un 20% y el suelo no está parejo”, declaró.Ante la ola de incrementos aprobados en los impuestos, Espinoza Rodríguez dijo que el sector restaurantero es receptor y las alzas no pueden trasladarlas al comensal.“Ya no podemos aumentarle el precio al cliente porque saldríamos del mercado y el cliente ya no pueda acudir con nosotros y si eso sucede, se pierden empleos directos e indirectos, afecta a toda la cadena productiva…”.“Estamos cansados de estar recibiendo los embates del aumento y no vemos cosas positivas, dicen que habrá mejores servicios y mejores obras pero lo han prometido muchísimas veces y esperemos que cambie algo”, puntualizó.En tema de la Ley del Agua, explicó que el precio es inferior al costo de producción y que es positivo abrirse a la inversión privada.“Se prepararon para un posible colapso, se abren a la inversión que el gobierno ya no puede sostener, si fuera eficiente y sin corrupción no habría problema”, declaró.Espinoza Rodríguez también criticó al sector de la población que consume 60 pesos al mes de agua y se mantiene años sin pagarla.Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación“Es una ley que a todas luces parece que fue aprobada al vapor y sin realmente tener un consenso ciudadano, mesas de trabajo, foros de análisis y retroalimentación de organismos empresariales y ciudadanos”, enfatizó.Destacó que la ley requería el análisis del tema en el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali al que pertenece Canacintra, pero no lo realizaron.Se pronunció en contra de los aumentos en la tarifa del agua sin estar acompañados de un programa de reducción de costos y sobre todo de un programa de reducción de cartera.Ante la inversión privada, se pronunció a favor del esquema, pero en desacuerdo si en el reglamento de la ley no se establecen reglas claras y transparentes para la participación del sector privado.Será necesario, finalizó, que existan los candados para que no se dé el influyentismo, el compadrazgo o se preste para negocios sin transparencia y será indispensable la creación de un Consejo Consultivo.