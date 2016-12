Nombran a Subdirector de Issstecali

MEXICALI, Baja California(GH)

Se tomó protesta al ciudadano Eduardo Vinicio López Galindo, como subdirector administrativo del Issstecali, puesto que permanecía vacío después del asesinato de Jesús Manuel Ponce Rico.



A sus 39 años Ponce murió de forma violenta a mediados del pasado mes de noviembre, hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado, no ha esclarecido el motivo o responsable del trágico evento.



El director del Issstecali, Javier Meza López, señaló que las autoridades no les han proporcionado avances de la investigación, por lo que aún ignoran el contexto del asesinato.



Aceptó que algunos trabajadores del Issstecali fueron interrogados por agentes de la PGJE, un día después del incidente, de ahí en adelante no hubo mayor información por parte de la dependencia.